Staunenswert perfekte Neuverfilmung

Louisa May Alcotts Roman „Little Women“ (1868; deutsch: „Betty und ihre Schwestern“) gehört zu den beliebtesten Klassikern der US-amerikanischen Literatur, entsprechend oft ist er verfilmt worden. Erinnert sei hier nur an George Cukors Version von 1933 mit Katharine Hepburn oder an die Umsetzung aus dem Jahr 1994 mit Winona Ryder. Es sind nur zwei von vielen.

Was macht jetzt diese neue, für sechs Oscars nominierte Fassung anders? Auf den ersten Blick glänzt „Little Women“ wie alle Vorgänger als launiger Kostümfilm, die Inszenierung bleibt verankert im amerikanischen Osten des 19. Jahrhunderts. Doch Regisseurin und Autorin Greta Gerwig („Lady Bird“) sortiert den Plot um: Sie verwirbelt die Zeitebenen, springt mehrfach vor und zurück, ohne dies groß zu annoncieren. Dass das verwirrungsfrei gelingt, ist nur einer von vielen Belegen für Gerwigs geschmeidige, präzise Regiekunst – spätestens jetzt zählt die frühere Schauspielerin auch zu den besten Regisseurinnen der USA.

Feminismus ohne erhobenen Zeigefinger

Hin- und hergesprungen wird zwischen der behüteten Jugend der vier Schwestern in Massachusetts während des Sezessionskriegs und ihrem späteren Leben zwischen Provinz und Großstadt. Die Älteste, Meg (Emma Watson), liebt die Schauspielerei, die unabhängige Jo (Saoirse Ronan wurde bereits zum vierten Mal oscarnominiert) möchte Schriftstellerin werden, die radikal-romantische Amy (atemberaubend: Florence Pugh aus „Midsommar“) wäre gerne Malerin, und die zarte Beth (Eliza Scanlen) spielt Klavier. Wie die Ökonomie der Verhältnisse und die Zwänge der puritanischen Gesellschaft den Frauen in die Träume fahren und andere Lebenswege diktieren, davon erzählt Alcotts Roman, und Gerwigs Film arbeitet die feministische Stoßrichtung präzise heraus – ohne dabei didaktisch zu werden. Bob Odenkirk („Better Call Saul“) als im Krieg kämpfender Vater, Timothée Chalamet („Call Me By Your Name“) als schwärmerisches Objekt der Begierde, Chris Cooper als Nachbar oder Louis Garrel als Professor glänzen ebenso wie Meryl Streep als Tante oder Laura Dern als Mutter der Schwestern. Die Besetzung ist fantastisch.

Im Mittelpunkt steht aber Jo, die schon immer als Alter Ego von Autorin Alcott gelesen wurde. Gerwig lässt die Erzählung am Schluss kühn und schlüssig ins Biografische kippen und Jo ihren eigenen Lebensweg in einen fiktionalen und einen „tatsächlichen“ aufspalten. Es ist eine geniale Schlussvolte in diesem wunderbar unterhaltsamen, charmant unaufgeregten Ensemblefilm. Herausragend. Schlosstheater