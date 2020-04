Berlin (dpa) - In jeder jungen Generation gibt es einen Film, der das Lebensgefühl mit all den Hoffnungen und Unsicherheiten treffend zusammenfasst. Nach «The Breakfast Club» und «Superbad» ist «Booksmart» genau so ein Werk: der überraschende und gefeierte Debütfilm der US-Amerikanerin Olivia Wilde.

Von dpa