Los Angeles (dpa) - Nach Komödien-Hits wie «Taffe Mädels», «Brautalarm» und «Ghostbusters» hat sich Paul Feig nun mit Netflix auf die Verfilmung einer Jugendbuchreihe geeinigt.

Der US-Regisseur werde den Bestseller-Roman «The School For Good and Evil» von Autor Soman Chainani inszenieren, gab der Streamingdienst bekannt. David Magee («Mary Poppins’ Rückkehr») und Laura Solon («Let it Snow») sind als Drehbuchautoren an Bord.

Die Fantasy-Story dreht sich um eine Schule, an der Kinder je nach Auswahl zu guten Helden oder zu Bösewichten ausgebildet werden. Plötzlich findet sich die hübsche Sophie in der Klasse für die Bösen wieder, ihre grimmige Freundin Agatha landet dagegen bei den Prinzessinnen.

Er freue sich darauf, diese wunderbare, berührende, lustige und starke Welt, die von dem Autor geschaffen wurde, zum Leben zu erwecken, teilte Feig mit. Über einen Drehstart und die Besetzung der Mädchenrollen wurde zunächst nichts bekannt.