Venedig (dpa) - Die britische Schauspielerin Tilda Swinton und die Hongkonger Regisseurin Ann Hui erhalten bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig die Goldenen Löwen für ihre Lebenswerke. Das teilten die Festivalmacher in der Lagunenstadt mit. Das Kinofestival läuft vom 2. bis zum 12. September.

Die 59-jährige Swinton («Orlando») sei «eine der originellsten und kraftvollsten Darstellerinnen», die sich mit dem Ausgang des vergangenen Jahrhunderts etabliert habe, lobte Filmfest-Direktor Alberto Barbera. Die Chinesin Hui (73) habe ihr Können in einer langen Karriere in den unterschiedlichsten Filmgenres bewiesen. Sie sei eine der profiliertesten Filmemacherinnen Asiens, stellte Barbera in der Mitteilung heraus. Von ihr stammen Werke wie «Boat People» (1982) und «Our Time Will Come» (2017).

Beide Preisträgerinnen äußerten sich erfreut. Swinton wurde, ohne die Corona-Krise direkt zu erwähnen, zitiert: Sie sei glücklich, «in diesem Jahr aller Jahre nach Venedig zu kommen, um das unsterbliche Kino» trotz der Herausforderungen zu feiern.

Die Liste der Wettbewerbsfilme und das ganze Programm sollen am 28. Juli bekannt gegeben werden.

© dpa-infocom, dpa:200720-99-858593/3