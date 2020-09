London/New York (dpa) - Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (39) steigen ins Filmgeschäft ein: Das Paar werde in Zukunft Filme und Serien für Netflix produzieren, wie der Streamingdienst mitteilt. Dazu gehören auch Dokumentationen, Spielfilme und Angebote für Kinder.

«Wir werden uns darauf konzentrieren, Inhalte zu schaffen, die informieren, aber auch Hoffnung geben», hieß es in einer Mitteilung der Royals. Als Eltern sei es ihnen auch wichtig, «inspirierende Familienprogramme» zu machen.

Das Paar habe dafür eine eigene Produktionsfirma gegründet, berichtete die «New York Times». Für Dokumentationen könnten Harry und Meghan auch vor der Kamera auftreten. Die Ex-Schauspielerin Meghan, die unter anderem in der Anwaltsserie «Suits» zu sehen gewesen war, habe aber keine Pläne, die Schauspielerei wieder aufzunehmen.

Der Vertrag soll über mehrere Jahre gehen, heißt es. Wie viel Geld das royale Paar dafür bekommt, wurde zunächst nicht veröffentlicht. US-Medienberichten zufolge hatten die beiden zuvor auch mit anderen Streamingdiensten und TV-Anbietern Gespräche geführt. «Harry und Meghan haben Millionen Menschen weltweit mit ihrer Authentizität, ihrem Optimismus und ihrer Führungsstärke inspiriert», sagte Netflix-Chef Ted Sarandos laut Mitteilung. «Wir sind unglaublich stolz, dass sie Netflix als ihr kreatives Zuhause ausgesucht haben.»

Die «nie da gewesene Reichweite» von Netflix werde ihnen helfen, «wirkungsvolle Inhalte, die Handlungen auslösen» zu teilen, hieß es von Harry und Meghan. Netflix hat rund 193 Millionen Abonnenten weltweit - steht aber mit zahlreichen anderen Streaming-Anbietern unter Dauer-Konkurrenz und unter konstantem Druck, neue und angesagte Angebote zu liefern. 2018 verpflichtete der Anbieter bereits den früheren US-Präsidenten Barack Obama und dessen Frau Michelle.

Harry und Meghan arbeiten den Medienberichten zufolge bereits an einer Zeichentrickserie über inspirierende Frauen. In der vergangenen Woche erschien der Dokumentarfilm «Rising Phoenix» bei Netflix, der von den Paralympischen Spielen handelt, und in dem Harry auftritt.

Harry und Meghan haben kürzlich ein Haus in der kalifornischen Küstenstadt Santa Barbara gekauft. Dort leben sie mit ihrem einjährigen Sohn Archie. Zuvor hatten sie für kurze Zeit in der US-Metropole Los Angeles und auf Vancouver Island in Kanada gewohnt. Das Paar hatte sich im Frühjahr vom Königshaus losgesagt und angekündigt, finanziell unabhängig sein zu wollen («Megxit»).

© dpa-infocom, dpa:200903-99-409752/2