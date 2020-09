Nach 20 Jahren endet die „X-Men“-Filmreihe – weil die produzierende 20th Century Fox jetzt zu Disney gehört und der Mäusekonzern die Comic-Mutanten lieber in ihr Marvel-Universum eingliedern möchte.

Sei’s drum, schön war’s (meistens). Leider gibt es zum Ausklang kein Meisterstück, sondern einen kuriosen Teeniehorrorfilm, der schon vor drei Jahren gedreht wurde und lang auf Halde lag. Es geht um junge Mutanten, die noch auf der Suche nach den eigenen Fähigkeiten sind.

Rahne („Game of Thrones“-Star Maisie Williams), Illyana (Anya Taylor-Joy, „The Witch“), Sam (Charlie Heaton, „Stranger Things“) und Co. müssen es bald nicht nur mit der Chefärztin einer mysteriösen Klinik, sondern mit ihren eigenen Urängsten aufnehmen – was leider keine cleveren Abgründigkeiten zeitigt, sondern ein dröhnendes digitales Effektgewitter, das alle Subtilitäten unter sich begräbt.