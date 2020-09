In Hollywood und bei den Oscar-Regeln ist das neue Dogma der Diversität ausgegeben worden, sozusagen gewollte Farbenblindheit beim Cast. Die Verfilmung von Charles Dickens’ „David Copperfield“ toppt das, denn außer in der Besetzung sieht das Werk so aus, als hätte Tim Burton („Alice im Wunderland“) Farbeimer auf Kostüme und Deko gegossen und die Villa Kunterbunt und „United Colors of Benetton“ mit der Laberfreudigkeit neuerer Komödien kombiniert.

Das Ergebnis brüstet sich damit, aus Dickens’ Vorlage die Düsternis und den Muff herausgeklopft und Witz hineingestopft zu haben. Dabei ist der Roman (1850) hochgradig ironisch, zwischen Komik und Rührung selbst in Passagen von Trauer, Elend und Sozialverbrechen. Bezeichnend dafür die Szene, in der David die Nachricht vom Tod der Mutter erhält – im Film ein dummer Sketch.

Der Zwang zu Witz und Chaos bestimmt die Inszenierung von Armando Iannucci („The Death of Stalin“). Aus dem episoden- und figurenreichen Leben von David Copperfield (Dev Patel, „Slumdog Millionär“, als englischer Sausewind) reiht er eine Turbo-Sequenz an die andere, als wäre das viktorianische London eine einzige Slapstick-Vorstellung. Fehlt nur die Tanznummer.

In Rückblenden und mit Kommentar erzählt und in originellen Szenenübergängen düsentriebartig vorangetrieben, folgen Davids Kindheit, Jugend, Arbeit in der Fabrik, Eintritt in die Anwaltskanzlei, erotisches Interesse, Erfolge und Rückschläge Schlag auf Schlag und erlauben keine Atempause, geschweige denn Einfühlung. Alles ist so skurril wie möglich, ob Davids Tante (Tilda Swinton) im Kleinkrieg gegen Esel, der wissenschaftliche Kauz Mr. Dick (Hugh Laurie), der intrigante Uriah Heep (Ben Whishaw) oder – beste Rolle – Mr. Micawber (Peter Capaldi), ewig in Geldnöten und unverwüstlich.

Das ist unterhaltsam, flirrend wie Pusteblumen und wird von gut aufgelegten Darstellern getragen. Die Lektüre des nur ansatzweise erzählten großartigen Romans, der sich für eine Serie anbietet und an dieser Stelle empfohlen wird, ersetzt der Film nicht.