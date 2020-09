Berlin (dpa) - Eigentlich wäre Rainer Werner Fassbinder am 31. Mai 75 Jahre geworden. Doch der Regisseur, Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent lebte sein Leben in nahezu doppelter Geschwindigkeit. Mit nur 37 Jahren starb er 1982 in München.

Der Regisseur Oskar Roehler widmet dem berühmten Künstler nun einen Spielfilm, erzählt in Episoden. «Enfant Terrible» sei eine große Verbeugung vor einer Filmikone, heißt es in der Ankündigung.

Oliver Masucci ist in dem episodenhaft erzählten Biopic als Fassbinder zu sehen, der geniale Ideen hat und dabei zwischen Hochgefühl und Verzweiflung hin- und hergerissen wird. In weiteren Rollen spielen Katja Riemann, Eva Mattes und Alexander Scheer.

Auch die Macher des Filmfestivals Cannes waren von dem Werk überzeugt. Auch wenn die Filmfestspiele wegen Corona nicht stattfanden, verliehen sie «Enfant Terrible» neben vielen anderen Filmen das Gütesiegel «Cannes 2020».

Enfant Terrible, Deutschland 2020, 134 Min., FSK ab 16, von Oskar Roehler, mit Oliver Masucci, Katja Riemann, Eva Mattes

