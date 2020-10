Berlin (dpa) - Dass es Eltern zwar häufig gutmeinen mit ihrer Fürsorge, dass gut gemeint aber für den Nachwuchs nicht immer auch tatsächlich gut ist, das führt diese quirlige, deutsche Komödie über eineinhalb Stunden Filmlänge an wechselnden Orten und mit wechselnder Intensität vor Augen.

Die renommierten Darsteller Jürgen Vogel, Hilmi Sözer und Heiner Lauterbach sind es, die in Marc Rothemunds Spielfilm in die Haut der Papas schlüpfen, sich überfürsorglich um ihre Töchter kümmern und dabei in das ein oder andere Fettnäpfchen stolpern. Unter den weiblichen Darstellern finden wir Namen wie Inka Friedrich, Lisa Maria Potthoff oder Lara Aylin Winkler.

Es ist zu deinem Besten, Deutschland 2019, 97 Min., FSK ab 12, von Marc Rothemund, mit Jürgen Vogel, Inka Friedrich, Heiner Lauterbach.

