Cortex: Immer Ärger mit der Hirnrinde

Seit einem Vierteljahrhundert ist Moritz Bleibtreu einer der populärsten Darsteller Deutschlands, zu seinen zahlreichen Kinorollen („Ich war noch niemals in New York“) kommen längst auch Auftritte in profilierten TV-Serien wie „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“. Doch auch das war ihm nicht mehr genug: „Cortex“ hat er selbst geschrieben und inszeniert. Und die Hauptrolle spielt er natürlich auch.

Das Ergebnis ist erstaunlich – ein Film noir mit Mystery-Elementen, angesiedelt in Hamburg, erzählerisch hin- und herwabernd zwischen Traum und Wirklichkeit. So etwas ist nach wie vor rar im deutschen Kino, und zumindest auf inszenatorischer Ebene ist in „Cortex“ vieles geglückt. Der Film sieht äußerst schick aus, was sicher auch am Wiener Kamera-Ass Thomas W. Kiennast liegt, der schon „Das finstere Tal“ und „Drei Tage in Quiberon“ einen ganz eigenen Look verpasste. Auf der Sound-Ebene rumort es in Bleibtreus Film zudem überzeugend unheimlich. Tatsächlich schaffen es nicht viele deutsche Thriller, eine derart abgründige Atmosphäre herzustellen.

Nicholas Ofczarek legt besten Auftritt hin

Leider kann die tolle Form nicht kaschieren, dass die Figuren, die sich da so durchs niedergangsfinstere Nachtblau manövrieren, nicht so viel Geheimnis in sich tragen, wie der Filmemacher es weismachen möchte. Mit Brille und Vollbart spielt er den von einer Schlafstörung gepiesackten Security-Mann Hagen: Nachts wird er von allzu lebhaften Träumen geplagt, tagsüber ist er völlig fertig, schlimmer noch: Traum und Wirklichkeit beginnen sich zu überlappen, ein junger Kleinganove (Jannis Niewöhner, „Narziss und Goldmund“) erweist sich offenbar nicht nur jenseits der Einschlafgrenze als Liebhaber seiner Frau (Nadja Uhl).

Was ist hier noch real? Ist nur Hagens Hirnrinde (cortex) malad? Bleibtreu legt immer noch eine Schippe drauf und bläst das Mysterium samt Doppelgängermotiv so groß auf, dass die Auflösung nur enttäuschen kann. Das Schicksal der Figuren jedenfalls bewegt nicht wirklich. Eher scheint es so, als jage Bleibtreu vor allem den eigenen Vorbildern hinterher: Tarantino, Lynch und Christopher Nolan, dessen „Inception“ im Dialog erwähnt wird. Vor dieser Folie wirkt „Cortex“ fast zwangsläufig blässlich – was aber nicht heißt, dass man rein an der Oberfläche doch Vergnügen daran haben kann. Und sei es nur an Burgschauspieler Nicholas Ofczarek („Der Pass“), der als traumlenkender Oneironaut den fraglos besten Auftritt hinlegt.