Rom (dpa) - Hollywoodstar George Clooney hofft, dass das Kino die Corona-Krise gut überleben wird. Der 59-jährige Oscar-Gewinner («Argo») hat gerade den Science-Fiction-Thriller «The Midnight Sky» für Netflix gedreht. Trotzdem möchte er auf echte Kino-Erlebnisse nicht verzichten.

«Ich denke, das Kino ist nicht tot», sagte er in einem am Dienstag von der Zeitung «La Repubblica» veröffentlichten Interview. Damit sprach er die Nöte der Branche wegen der Schließungen an. «Wenn die Pandemie vorbei ist, können wir es doch kaum erwarten, alle wieder in die Kinosäle zurückzukehren.»

Clooney warb dafür, Streaming-Anbieter als Chance zu sehen. «Mit Netflix habe ich großartige Arbeit gemacht», sagte er. «Und eben weil es diese Plattformen gibt, gibt es Tausende von zusätzlichen Arbeitsmöglichkeiten für alle. Gelegenheiten, von denen ich in meinen jungen Tagen, in den 80er Jahren, nicht einmal träumen konnte.» Clooney spielt in «The Midnight Sky», in dem er auch Regie führte, einen älteren Forscher mit grauem Vollbart. Dieser findet sich nach einer Katastrophe in einer apokalyptischen Welt wieder. Der Netflix-Start ist in Deutschland für den 23. Dezember geplant.

© dpa-infocom, dpa:201201-99-529546/3