Grimme-Nominierung für «Lovemobil» zurückgezogen

Marl (dpa) - Als Reaktion auf bekanntgewordene Unstimmigkeiten bei dem Dokumentarfilm «Lovemobil» von Elke Margarete Lehrenkrauss ist dessen Nominierung für den renommierten Grimme-Preis zurückgezogen worden.

Grimme-Direktorin Frauke Gerlach teilte der Deutschen Presse-Agentur mit: «Nach Kenntnisnahme der massiven Vorwürfe rund um den Film 'Lovemobil' hat die Nominierungskommission entschieden, der Produktion auf Grund schwerwiegender Verstöße die Nominierung zu entziehen.» Man unterstütze diese Entscheidung der Kommission nachdrücklich.

Am Montag hatte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) den Fall bekanntgemacht. Nach NDR-Angaben sollen Teile des Films frei inszeniert worden sein. Demnach soll der Film zwar auf Basis von langjährigen Recherchen der Autorin entstanden sein, zentrale Protagonistinnen des Films schilderten aber nicht ihre persönlichen Erfahrungen, «sondern spielen eine Rolle. Zahlreiche Situationen sind nachgestellt oder inszeniert».

Der öffentlich-rechtliche Sender hatte den Film mitproduziert und sich nun wegen Unstimmigkeiten distanziert. Vorerst wurde er aus der ARD-Mediathek genommen und für Wiederholungen gesperrt.

Der Südwestrundfunk (SWR) überprüft indes die Vergabe des Deutschen Dokumentarfilmpreises an die Filmemacherin im vergangenen Jahr. Der öffentlich-rechtliche Sender teilte mit: «Der SWR wird aufgrund der neuen Erkenntnisse die Preisvergabe überprüfen und die Auszeichnung gegebenenfalls aberkennen.»

Bis zur Klärung des Sachverhalts ruhe für Elke Margarete Lehrenkrauss auch die Mitgliedschaft in der Jury des diesjährigen Preises. Preisträger sind in der Regel in der Hauptjury des nachfolgenden Jahres vertreten. Der Hauptpreis ist vom SWR und der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg gestiftet.

In «Lovemobil» geht es um das Leben von Prostituierten in Wohnmobilen am Rande von Bundesstraßen in Niedersachsen. Der Film kam im Frühjahr 2020 in die Kinos und lief auf Festivals. Das NDR Fernsehen zeigte ihn im Dezember.

Die Filmemacherin Lehrenkrauss bat um Entschuldigung, wenn sich Menschen nun durch den Film betrogen fühlten oder wenn sie sensible Gefühle von Zuschauerinnen und Zuschauern verletzt habe. «Das war nicht meine Absicht», sagte sie am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe an einzelnen Stellen die mit wirklichen Prostituierten recherchierten Begebenheiten mit Darstellerinnen nacherzählt, um die Frauen zu schützen oder weil eine Filmaufnahme am Ende nicht möglich gewesen sei. «Im Film ist nichts ausgedacht, was es so nicht gibt. Wir haben es nur mit Darstellerinnen nacherzählt.»

Sie betonte auch: «Was natürlich ein Fehler war, war diesen Film nicht zu kennzeichnen.» Sie habe den NDR gebeten, den Film als künstlerischen Film zu kennzeichnen, das sei aber nicht geschehen. «Es hat einfach an der richtigen Etikettierung gefehlt.» Es habe Schwierigkeiten bei der Kommunikation gegeben.

Die Filmemacherin sprach sich dafür aus, den Film nachträglich besser zu kennzeichnen, etwa mit einem Textfeld zu Beginn oder Ende, das darauf verweist, dass Teile des Films mit Darstellerinnen realisiert worden sind. Die Filmemacherin gewann 2020 den Deutschen Dokumentarfilmpreis für «Lovemobil».

Der Film wurde auch mit Mitteln der Nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH gefördert. Auf Anfrage teilte der Bereichsleiter Film- und Medienförderung, Jochen Coldewey, am Dienstag mit: «Wir hatten im konkreten Fall keinen Anhaltspunkt, an der Authentizität zu zweifeln.» Der Film sei zudem über einen sehr langen Zeitraum von rund vier Jahren mit einer Vielzahl von Drehtagen und Protagonistinnen und Protagonisten entstanden. «Eine intensive Begleitung solcher Dreharbeiten ist für eine Filmfördereinrichtung nicht leistbar.»

