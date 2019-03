Sevilla (dpa) - Die nächsten MTV Europe Music Awards werden erneut in Spanien verliehen: Nach Bilbao 2018 findet die Mega-Show 2019 im andalusischen Sevilla statt - und zwar am 3. November im Kongress- und Ausstellungszentrum FIBES. Dies teilte der US-Medienkonzern Viacom, zu dem MTV gehört, mit.

«Wir freuen uns sehr, mit den 2019 MTV EMAs in Sevilla zu sein, einer lebendigen Metropole mit einer unglaublichen Musikkultur - die perfekte Kulisse für eine epische Musiknacht», wurde Bruce Gillmer, Musikchef von Viacom, in einer Mitteilung zitiert. Die EMA-Verleihung werde in rund 180 Länder übertragen, hieß es. Es ist das erste Mal, dass die 1994 ins Leben gerufene Gala zwei Mal hintereinander in selben Land stattfindet.

Im vergangenen Jahr hatte die Oscar-nominierte Schauspielerin und Sängerin Hailee Steinfeld im baskischen Bilbao durch den Abend geführt. Die große Abräumerin dabei war die kubanisch-amerikanische Sängerin Camila Cabello, die gleich vier Trophäen einheimste.