Los Angeles (dpa) - Die kalifornische Hip-Hop-Band Cypress Hill («Insane in the Brain») wird mit einem Stern auf dem «Walk of Fame» geehrt.

Am 18. April sollen die Rapper um Frontman B Real die Plakette in der Sparte Musik auf dem Hollywood Boulevard enthüllen, wie die Betreiber der berühmten Flaniermeile mitteilten. Die Band erhält den 2660. Stern. Als Gastsprecher sind der Komiker George Lopez und Rapper Xzibit eingeladen.

Sie seien stolz darauf, die erste Latino-amerikanische Hip-Hop-Band mit einem Stern zu ehren, sagte «Walk of Fame»-Sprecherin Ana Martinez. Seit drei Jahrzehnten sei die Gruppe erfolgreich im Geschäft.

Schon das Debütalbum der Musiker mit hispanischen Wurzeln verkaufte sich 1991 mehr als zwei Millionen Mal. Mit «Elephants On Acid» kam kürzlich das neunte Studioalbum der Gruppe heraus. Die Grammy-nominierte Band formierte sich in South Gate im Bezirk Los Angeles, wo hauptsächlich Latinos leben. Die Musiker würden die dortige Gemeinde weiterhin durch Spenden und Initiativen zur Verbrechensbekämpfung unterstützen, teilte Martinez mit.