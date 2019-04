Berlin (dpa) - Van Morrison ist fleißig. Sehr fleißig sogar - zuletzt veröffentlichte der 73-Jährige vier Alben innerhalb von gut einem Jahr. Nun kommt ein Klassiker des beginnenden Spätwerks von «Van The Man» neu heraus: «The Healing Game» von 1997.

Die Platte der damals 51 Jahre alten Blues-, Soul- und Jazz-Legende erreichte Platz 10 der Charts in Großbritannien und Platz 12 in Deutschland. «The Healing Game» ist damit nicht nur eines der erfolgreicheren Morrison-Werke der 90er, sondern gewiss auch eines seiner stärksten. In einer Deluxe-Edition holt Sony/Legacy nun alles aus dieser Phase des nordirischen Sängers heraus.

CD Nummer 1 enthält die zehn Songs von «The Healing Game» plus fünf Bonustitel, die als Singles oder auf Compilations zu hören waren. Auf dem zweiten Silberling («Sessions & Collaborations») gibt es frühe Fassungen von «The Healing Game» und Raritäten zu hören, außerdem bislang unveröffentlichte Gastauftritte des Rock'n'Roll-Gitarristen Carl Perkins, des Skiffle-Veteranen Lonnie Donegan und des Blues-Meisters John Lee Hooker.

Der Clou dieser Deluxe-Edition dürfte für Fans des Live-Musikers Morrison die dritte CD sein: «Live At Montreux 17 July 1997» dokumentiert die - an gutgelaunten Tagen - fabelhafte Bühnenpräsenz des knorrigen Mannes aus Belfast. Damals aktuelle Lieder aus «The Healing Game» sind hier ebenso enthalten wie ältere Hits und Lieblingssongs des Briten, etwa von Ray Charles («Fool For You») und Sly Stone («Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)».

In den späten 90ern war Van Morrison bereits drei Jahrzehnte als Solomusiker unterwegs. Nach Erfolgen im Mainstream («Have I Told You Lately», «Days Like This») wandte er sich wieder verstärkt Jazz und Blues zu - eine Kursänderung, die er bekanntlich auch in den vergangenen Jahren als älterer Herr wieder wagte.

«The Healing Game» ist ein sehr gelungenes Album des Neuaufbruchs in eine bewährte Stilrichtung. Mit einer tollen Band um den Saxofonisten Pee Wee Ellis und Keyboarder Georgie Fame war Van Morrison 1997 wieder in Topform.

Konzerte: 11.6. Hamburg, Stadtpark Open Air; 12.6. Berlin, Mercedes-Benz Arena