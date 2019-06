Berlin/Paris (dpa) - Till Lindemann (56), Sänger der Berliner Band Rammstein, hat seine Vorfreude auf Paris mit einem Video auf seinem Instagram-Account dokumentiert. Die knapp 30 Sekunden zeigen den Anflug auf die französische Hauptstadt.

«Welcome Paris», postete Lindemann dazu. Gut zu erkennen in der aktuell vom Hitzesmog geplagten Stadt sind der berühmte Eiffelturm und La Defense. Dort stehen die sechs Musiker an diesem Freitag und Samstag zu zwei restlos ausverkauften Konzerten im Rahmen ihren Stadiontour auf der Bühne.

Zu Paris hat die international wohl erfolgreichste deutsche Band eine besondere Beziehung. Zwei Konzerte in der Halle von Bercy 2012 lieferten das Material für den gefeierten Dokumentarfilm «Rammstein: Paris» des schwedischen Regisseurs Jonas Akerlund. Frenetisch gefeierte und vom französischen Publikum mitgesungene Zugabe war der Song «Frühling in Paris» über den ersten Sex eines jungen Mannes eben in der französischen Hauptstadt.

Das Lied, bisher nicht auf der Setlist der aktuellen Tour, gehört zu den vergleichsweise wenigen romantischen Balladen der sonst meist von martialischen Klängen geprägten Musik Rammsteins. Der Refrain des Textes von Lindemann enthält zudem eine Hommage an die französische Chanson-Ikone Edith Piaf (1915-1963), die ebenfalls nichts von ihrem exzessiven Leben bereuen wollte: «Non, je ne regrette rien».