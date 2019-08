New York (dpa) - Aufgrund von Atemproblemen hat der amerikanische Country-Star Willie Nelson (86) seine aktuelle Tour abgebrochen.

«Es tut mir leid, dass ich meine Tour absagen muss, aber ich habe ein Problem mit dem Atmen, das sich ein Arzt anschauen muss», schrieb Nelson am Donnerstag beim Kurznachrichtendienst Twitter. «Ich werde zurückkommen.»

Der US-Countrymusiker hatte eigentlich bis zum November noch rund 30 Konzerte in den USA geben wollen. Ob diese nun alle abgesagt werden müssen oder verschoben werden können, war zunächst noch unklar.

Nelson war mit Songs wie «Blue Eyes Crying In The Rain», «On The Road Again» und «Always On My Mind» weltberühmt geworden.