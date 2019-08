Baden-Baden (dpa) - Die Metal-Band Volbeat ist mit ihrem neuen Album in die deutschen Charts gestürmt - und belegt prompt Platz eins. «Rewind, Replay, Rebound» beschert den Dänen ihr drittes Nummer-eins-Album, teilte GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mit.

Ed Sheeran belegt weiterhin den zweiten Platz («No. 6 Collaborations Project»). Rammstein («Rammstein») rückt eine Stelle vor auf Platz drei. Das hessische Volksmusik-Duo Die Amigos rutscht mit «Babylon» von der Pole-Position auf den vierten Platz.

In den deutschen Single-Charts steht der Latin-Song «Señorita» von Shawn Mendes und Camila Cabello zum vierten Mal ganz oben. Das Marktforschungsunternehmen GfK hatte das Lied Anfang der Woche zum Sommerhit 2019 gekürt. Platz zwei belegt das Hip-Hop Duo Loredana und Mozzik mit «Eiskalt». Mit sommerlichen Tönen kommt Pietro Lombardi («Macarena») auf Platz drei.