Berlin (dpa) - Eine prominent besetzte Jury soll Preisträger des ersten International Music Awards (IMA) ermitteln, die das Magazin «Rolling Stone» im November in einer Live-Gala in Berlin präsentieren will.

Wie Axel Springer Mediahouse als Initiator mitteilte, gehören unter anderem die Popsängerinnen Charli XCX, Joy Denalane und Joan Wasser, Ex-Oasis-Frontmann Liam Gallagher, Deutsch-Rapper Cro, die Singer-Songwriter Rufus Wainwright und Adam Green sowie der Autor Benjamin von Stuckrad-Barre zum 18-köpfigen Auswahlgremium.

«Beim IMA zählt nicht allein der kommerzielle Erfolg, sondern vor allem die künstlerische Relevanz», sagte «Rolling Stone»-Chefredakteur Sebastian Zabel. «Wir wollen Künstlerinnen und Künstler auszeichnen, die mit ihrer Musik für Innovationen und Wagemut, Haltung und Engagement stehen, aber auch den Sound, die Technik und die Perspektiven von Morgen prägen.»

Die Jury soll Künstler in sechs Kategorien auf eine Shortlist wählen. Zusätzlich wird es in der Kategorie «Performance» ein offenes Publikumsvoting sowie einen «Hero»-Preis für das Lebenswerk geben, wie der Verlag mitteilte. Die erste IMA-Verleihung findet dann am 22. November in der Berliner Verti Music Hall statt.