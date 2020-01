Los Angeles (dpa) - Der britische Musik-Produzent Sir Lucian Grainge (59), der die Karrieren von Stars wie Lady Gaga, Elton John, Jay Z, Rihanna, Sam Smith, Taylor Swift und Amy Winehouse prägte, kommt zu Hollywood-Ehren.

Der Konzernchef von Universal Music Group soll am 23. Januar auf dem berühmten «Walk of Fame» eine Sternenplakette mit seinem Namen enthüllen. Pop-Star Shawn Mendes (21) und Sänger Lionel Richie (70) sind als Gastredner eingeladen, wie die Verleiher der Auszeichnungen am Freitag (Ortszeit) mitteilten.

Der langjährige Universal-Chef, der 2016 von Queen Elizabeth II. zum Ritter ernannt wurde, zählt zu den einflussreichsten Musikmanagern. Grainge arbeitete auch mit legendären Bands wie Abba, Queen, The Rolling Stones und U2 zusammen.