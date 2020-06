„Ich brauche zum Schreiben Solitüde“

Was viele nicht wissen: Sie haben zehn Songs für den meistverkauften Soundtrack eines europäischen Kinofilms geschrieben. Können Sie von den Tantiemen leben?

Jasmin Tabatabai: Nein (lacht). Also ich habe natürlich mit dem „Bandits“-Soundtrack auch Geld verdient. Aber nicht in solchen Dimensionen. Dazu hätten Millionen Tonträger verkauft werden müssen. Zudem habe sich die Zeiten geändert. Es war so ziemlich das letzte Jahr, in dem CDs noch signifikant abgesetzt werden konnten. Trotzdem waren wir von dem Erfolg überrascht, weil nahezu jeder zweite, der den Film gesehen, sich auch den Soundtrack gekauft hat.

Auf Ihrem neuen Album „Jagd auf Rehe“ ist dagegen nur eine Eigenkomposition. Warum?

Tabatabai: Das hat mit meiner Lebenssituation zu tun. Ich habe drei Kinder, zwei Jobs und ich brauche zum Schreiben die Zeit und vor allem auch Solitüde. Ich bin darüber gar nicht traurig. Ich singe wirklich gerne, und diese großartigen Musiker, mit denen ich zusammenarbeite, ermöglichen mir das, ohne dass es wahnsinnig zeitaufwendig wird.

Okay, aber beispielsweise ein Song wie „Hey Jude“ von den Beatles, den jeder mitsingen kann, interpretieren Sie auf Ihrem Album ja etwas anders. Das einzuüben, kostet doch auch Zeit.

Tabatabai: Ich liebe Paul McCartney und bin mit der Musik groß geworden. Tatsächlich aber variiert der Song auf meinem Album nur an einer Stelle, also bei einer Harmonie. Und komischerweise fand und finde ich das nicht schwierig. Ich habe immer schon leidenschaftlich gerne Songs gecovert. Das hängt möglicherweise damit zusammen, weil ich es als Schauspielerin gewohnt bin, mir fremdes Material zu eigen zu machen. Das gefällt mir so am Jazz: Darin, dass es diese Schranken im Kopf nicht gibt, liegt für mich eine große Freiheit.

Haben Sie Respekt davor, in die Fußstapfen von Hildegard Knef zu treten?

Tabatabai: Respekt sollte man vor jedem geistigen Schöpfer und vor jeder Interpretation haben. Aber eine Coverversion ist immer auch eine Verbeugung, denn ich singe oder spiele ja nichts, was mir nicht gefällt. Ich kenne auch keinen Musiker, der sich nicht über eine liebevolle Coverversion freuen würde.

Ich finde ja, dass man bei einer guten Coverversion etwas Originelles oder Originäres hinzufügen muss. So wie Sie das auf „Jagd auf Rehe“ auch praktizieren.

Tabatabai: Das ist das Reizvolle. Gutes Material muss man weiterspielen. Das hat auch etwas mit pflegen eines Kulturerbe zu tun. Und selbstverständlich muss man seine eigene Version davon machen. Denn nur so lebt es weiter.

Sie haben Ihr Album nach einem iranischen Volkslied benannt. Worum geht es in dem Song?

Tabatabai: Es ist ein trauriges Liebeslied, indem es darum geht, dass er oder sie – es gibt im Persischen kein Geschlecht – erlegt wurde vom Blick des oder der Geliebten und ankündigt ins Gebirge zu gehen, um Rehe zu jagen. Das ist natürlich metaphorisch zu verstehen.

Erkennt man das Original in Ihrer Version denn sofort wieder?

Tabatabai: Man erkennt es sofort. Ich habe ein Video dazu hochgeladen und die Reaktionen der Iraner sind sehr berührend, weil sie sich an ihre Kindheit erinnert fühlen. Mein fantastischer musikalischer Partner David Klein sprüht vor Ideen und entwickelt immer eigene Visionen. Wir haben aus dem Sechsachteltakt, in dem nahezu alle traditionellen iranischen Lieder geschrieben sind, einen Viervierteltakt gemacht. Dazu hat der Arrangeur einen Klangteppich aus Geigen und Flügelhorn gewebt. Am Ende kommt noch die Kamantsche, eine iranische Stachelgeige, die einen ureigenen persischen Klang hat. Sie wurde im Iran aufgenommen, weil ich nicht glaube, dass das irgendjemand spielen kann, der da nicht verwurzelt ist. Und so wirkt das ganze Lied zeitloser und funktioniert für mich wunderbar als Ballade.

Die Songauswahl auf dem Album geht von von Klassik über Folk bis zu Pop. Ist das ein Querschnitt dessen, was Sie sonst auch hören?

Tabatabai: Ich bin nicht auf ein Genre festgelegt. Ich höre aber genauso gerne Hip-Hop und Country. Ich liebe Taylor Swift. Für mich ist die Melodie vorrangig und der Text wesentlich. Ein Song ohne guten Text ist für mich schwierig. Es gibt Lieder, die mich berühren, andere weniger – das ist aber eine subjektive Auswahl.

Jetzt klingt „Jagd auf Rehe“ trotz der Vielfalt und der vielen Instrumente nie überbordend, sondern eher reduziert und harmonisch.

Tabatabai: Ich mag es auch eher simpel. Das ist wie beim Film oder beim Theater. Es gibt Schauspieler, denen sieht man ihre Virtuosität an. Mich berühren eher Leute, die simpel, reduziert und direkt spielen. Wo ich selbst das Gefühl habe, etwas in einen Blick hineininterpretieren zu können. Und so geht es mir bei Sängern auch.

Apropos Schauspiel. Ich musste in meiner Schulzeit Gedichte auswendig lerne, um das Gedächtnis zu trainieren. Ich weiß gar nicht, ob man das heute auch noch macht…

Tabatabai: Zum Teil. Meine Große ist auf einer Waldorfschule, da ist das sowieso Usus. Ich liebe es, dass sie mit Filz und Holz arbeiten, rhythmisches Sprechen und Gedichte lernen. Manchmal denke ich, es könnte sogar mehr sein, denn auswendig zu lernen ist super wichtig: Es schult die Fähigkeit zu sprechen und auch das Gehirn.

Würden Sie Schülerinnen oder Schülern empfehlen, den Beruf des Schauspielers zu wählen?

Tabatabai: Ach, das ist einer der Berufe, den man wählen sollte, wenn man wirklich spielen will und nicht, weil man berühmt sein möchte und ins Fernsehen will. Das geht heutzutage eher über andere Wege (lacht). Wenn du Schauspieler werden willst, musst du wirklich Freude am Spielen haben, an das Eintauchen in fremde Charaktere. Diese zu erforschen, das Zusammenspiel mit dem Partner, ihm in die Augen zu sehen und ihm wirklich zuzuhören: Es muss einen so sehr mit Glück erfüllen, dass du alles andere um dich herum vergisst. Und genauso geht es auch Musikern oder Autoren. Wenn man darin aufgeht, dann ist es auch egal, ob man erfolgreich ist. Erfolg kommt und geht. Mir hat mal jemand gesagt: Ein Schriftsteller ist jemand, der jeden Morgen aufsteht und schreibt, egal, ob es jemand liest oder nicht. Es ist einfacher ein Schriftsteller zu sein, wenn jemand dein Buch kauft und die Welt dir zujubelt. Der wahre Schriftsteller ist der, der weitermacht, auch wenn niemand sein Buch kauft.

Sie haben ja mit „Rosenjahre“ selbst bereits ein Buch geschrieben.

Tabatabai: Ich hätte auch Lust, gerne mal wieder mehr Zeit zum Schreiben zu haben. Das merke ich in letzter Zeit verstärkt. Das hatte ich Jahre nicht, aber wir sprachen eingangs ja über meine aktuelle Lebenssituation. Meine Antwort auf Frauenmagazine, die immer sagen, „Frau Tabatabai, Sie haben doch alles, Familie und Beruf und so weiter“, ist, dass wir — sowohl mein Mann als auch ich — dafür auch auf einiges verzichten. Und das ist völlig okay. Dieses amerikanische Prinzip des „You can have it all“ erzeugt so viel Druck. Auf Männer und Frauen. Und natürlich möchte man trotz seines Berufs seine Kinder erleben. Eltern kann man nicht nebenher sein. Zum Glück hat sich in der Gesellschaft einiges geändert. Meine Mutter hat gesagt, dass sich die Leute im Iran auf der Straße umgedreht hätten, wenn mein Vater den Kinderwagen geschoben hätte. Und in Deutschland damals bestimmt auch. Mein Mann ließe sich das – wie alle anderen die ich kenne – aber auch nicht nehmen.

Trotzdem lässt sich Familie und Ihr Beruf bestimmt schwer verbinden.

Tabatabai: Eben. Ich kann nicht nebenbei noch eine Serie im Ausland drehen, weil ich dann meine Kinder ein halbes Jahr nicht sehen kann. Das ist der Preis, den man bezahlen muss. Dann kann ich eben keine Bücher oder Songs schreiben, dafür habe ich drei tolle Kinder.

Mit einer Tour zum Album ist das bestimmt auch nicht so leicht...

Tabatabai: Das habe ich für mich gelöst, indem ich keine Popstar-Karriere gestartet habe, sondern die Nische im Jazz gefunden habe. Mit den großartigen Musikern, mit denen ich unterwegs bin, muss ich nicht mal proben. Da gibt es keine Diskussionen über die Tonart, weil die einfach alles spielen können. Manchmal bin ich bei Pop-Konzerten und höre den Gesang nicht. Jazzmusiker können eben auch leise spielen und trotzdem intensiv (lacht). Deshalb bin ich mit Einzelkonzerten und dieser Art der Vorbereitung auch sehr glücklich.

Die Tour ist für September geplant.

Tabatabai: Ja, ob die stattfinden wird, ist die große Frage. Aber wir wollten das Album trotzdem veröffentlichen. Wir haben auch überlegt zu verschieben, aber ich glaube, jetzt ist die richtige Zeit, weil die Leute offen dafür sind und Musik hören wollen. Kulturelle Inhalte sollte man gerade jetzt veröffentlichen. Und das ist auch keine Musik zum Durchzappen, sondern dazu muss man Lust haben und sich die Zeit zum Hören nehmen. Ich habe das Album einem Bekannten von mir, Christian Arbeit, dem Stadionsprecher von Union Berlin, gegeben. Der hat nach dem Spiel gegen Hertha gesagt; „Das ist Trostmusik“.