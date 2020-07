Berlin (dpa) - Nach dem brennenden Feuer bleibt nur noch ein Wrack übrig, der fruchtbare Regen wird zu Staub: «Wie macht man eine solche Liebe dauerhaft?», fragt Katie Melua in ihrem neue Song «A Love Like That», dem Vorboten von «Album No. 8», das Mitte Oktober erscheinen soll.

Und dazu gibt es im Video jede Menge schöner Bilder: ein Sportwagen, der Strand, eine rot schimmernde Bühne, eine Ruine, ein Mann und eine Frau - die Liebe eben.

Und auch auf «A Love Like That» zeigt Katie Melua ihre tiefe Verbundenheit zu ihrer georgischen Heimat, die sie als ganz junges Mädchen in den 90er Jahren mit ihren Eltern verlassen hat. Mit dem Gori Women's Choir hat sie bereits wiederholt zusammengearbeitet, jetzt wurde sie von dem Georgian Philharmonic Orchestra unterstützt, das der neuen Single ein smartes Bond-Feeling verpasst.

