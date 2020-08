Baden-Baden (dpa) - Das Schlagerduo Fantasy kann sich über sein fünftes Nummer-eins-Album freuen. Mit «10 000 bunte Luftballons» schafften Fredi Malinowski und Martin Hein auf Anhieb den Sprung an die Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Auch auf den nächsten Plätzen folgen Neueinsteiger: Die Rapper von Ruffiction («Hassmaske») sind Zweite, LaBrassBanda («Danzn») folgt auf der Drei und Juri («Bratans aus Favelas 2») ist Vierter. Platz fünf verteidigen die Amigos mit «Tausend Träume». Der US-Superstar Taylor Swift steigt mit «Folklore» auf dem achten Platz in die Charts ein.

In den Single-Charts löst Apache 207 an der Spitze sich selbst ab: Stand er in der vergangenen Woche mit «Bläulich» oben, so triumphiert er nun mit «Unterwegs». Aus dem HipHop kommen auch Capital Bra & Clueso & KC Rebell («Andere Welt») als Zweite sowie Ufo361 & Sonus030 («Shit Changed») auf der Drei.

