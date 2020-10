Baden-Baden (dpa) - Mit dem Musikprojekt Schiller hat Christopher von Deylen bereits sechs Alben an die Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts gebracht. Dasselbe Kunststück gelingt ihm nun mit «Colors», dem ersten Album unter seinem bürgerlichen Namen, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Sämtliche Top-5-Plätze gehen an Neueinsteiger. Zweite sind die Rapper KC Rebell & Summer Cem («Maximum III»), gefolgt von Nena mit «Licht». Die remasterte Version «Wildflowers & All The Rest» von Tom Petty - der am vergangenen Dienstag 70 Jahre alt geworden wäre - kommt auf Position vier und damit deutlich höher als vor 26 Jahren, als für «Wildflowers» nur Rang 15 drin war. Katie Melua («Album No. 8») ist Fünfte.

In den Single-Charts erobert die HipHop/Pop-Nummer «Mood» von 24kGoldn feat. Iann Dior wieder die Spitze. Auf den dahinterliegenden Plätzen folgen Internet Money & Gunna feat. Don Toliver & NAV («Lemonade») und Mero & Nimo («Désolé»).

