„Ich habe das Jahr 2021 für mich schon abgehakt“

Seit fast einem Jahr hat Mickie Krause nicht mehr auf großen Bühnen gestanden. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten alle Auftritte des Schlagerstars aus dem Münsterland abgesagt werden. Untätig ist der 50-Jährige dennoch nicht. Im Gespräch mit unserem Mitarbeiter Jonas Wiening berichtet Krause über seine Reise nach Namibia, seine bevorstehende Teilnahme an der RTL-Show „Let’s Dance“ und seine Hoffnungen für die Party-Saison in diesem Jahr.

Vor wenigen Tagen hattest du deinen ersten Auftritt vor Publikum seit ewigen Zeiten. Aber nicht, wie man es von dir gewohnt ist, am Ballermann oder auf einer Karnevals-Party, sondern in Namibia. Wie kam es dazu?

Ich bin am 19. Januar nach Namibia geflogen. Dort sollte die „Nacht unter Afrikas Sternen“ stattfinden. Eine Schlagerreise, die von „Fly&Help“ und „Prime-Promotion“ angeboten wurde. „Fly&Help“ ist eine Stiftung, die Schulen baut in Entwicklungsländern. Alles von den Geldern, die mit unseren Auftritten generiert werden. Ursprünglich war deshalb ein Konzert mit 600 Gästen geplant, mit Ireen Sheer, Peter Wackel und mir. Coronabedingt war das aber leider nicht möglich. So ist es gekommen, dass wir am Wochenende in Namibia drei Konzerte mit 50 Personen auf einer Lodge gegeben haben. Viele Leute haben über Instagram und Facebook gefragt, warum wir da mit acht Leuten und ohne Masken an einem Tisch saßen. Aber das war eine nicht-öffentliche Veranstaltung auf einem Privatgelände. Und in Namibia sind die Regeln, was Corona angeht, ein bisschen anders. An jedem Tisch saßen acht Personen aus nur zwei Haushalten.

Du sprichst die Kritik selbst an. In den sozialen Netzwerken wurdest du teilweise heftig angegangen. Reisen in der aktuellen Zeit seien kein gutes Vorbild. Hätte man die Reise nicht besser verschieben können?

Ich habe bis zur letzten Minute auch gedacht, dass die Reise verschoben wird. Aber diese Entscheidung hat am Ende „Fly&Help“ getroffen. Ja, man hätte es natürlich verschieben können. Aber für mich sprach erstmal nichts dagegen zu fliegen. Ich hatte auch einen negativen PCR-Test, die Inzidenzwerte in Namibia sind weit geringer als in Deutschland und dort kommen 22 Menschen auf einen Quadratkilometer. Ich muss auch generell sagen, es ist ja nicht verboten zu reisen. Ich habe auch keine Lust mich ständig rechtfertigen zu müssen, dafür dass ich solche Reisen antrete. Meine eigene Gesundheit ist mir sehr wichtig, die Gesundheit meiner Familie und meiner Mitmenschen auch. Ich weiß, wir leben in Deutschland in einer Aufreger-Gesellschaft, aber wir können und müssen uns nicht immer Corona unterordnen. Das Leben muss weitergehen und es wird weitergehen.

Du hast in Namibia ja auch einiges Gutes getan. Ihr habt dort zwei Schulen eröffnet. Warum ist dir dieses soziale Engagement so wichtig?

Ich sehe wie wichtig Bildung ist. Das Lesen, das Schreiben, das sind die einfachsten Dinge, die ein Mensch beherrschen sollte. In Afrika ist das aber leider nicht gang und gäbe. Diese Menschen haben aber die Möglichkeit sich durch Bildung eine eigene Meinung zu bilden. Eine eigene Meinung trägt auch dazu bei, eine eigene Zukunft für sich zu gestalten.

Neben den Schuleröffnungen hast du noch einiges mehr erlebt in Namibia. Bei Facebook ist ein Video zu sehen, wo du beim Joggen auf Giraffen triffst. Das ist wahrscheinlich schon ein besonderes Erlebnis oder?

Absolut. Ich habe vorher gefragt, ob ich ohne Probleme und Gefahren loslaufen kann. Mir sind auch Paviane, Gnus über den Weg gelaufen. Aber die Giraffen waren schon das Highlight. So etwas erlebt man kein zweites Mal.

Neben dem Joggen bist du demnächst auch noch anderweitig sportlich aktiv. Du nimmst an der RTL-Show „Let’s Dance“ teil. Wie bist du dazu gekommen?

Ich bin angefragt worden, ob ich Lust habe dort mitzumachen. Ich sag mal so, ich habe mit 15 Jahren damals keinen Tanzkurs gemacht, wie einige meiner Kumpels. Ich habe da lieber Fußball gespielt. Und jetzt habe ich die Möglichkeit tanzen zu lernen. Ich weiß, dass ich ziemlich talentfrei bin und ich weiß, was ich kann und was nicht. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, das Tanzen zu lernen, dann mache ich das. Und wer weiß, vielleicht kann ich mich zu einem guten Tänzer entwickeln.

Weißt du denn schon, wer deine Tanzpartnerin sein wird?

Nein, das weiß ich noch nicht. Das erfahre ich erst bei der Kennenlernshow am 26. Februar. Da wird sich vorher wahrscheinlich überlegt, welche Tänzerin zu mir passt, welche hält das im schlimmsten Fall über Wochen mit mir aus.

Was für Eigenschaften muss deine Tanzpartnerin denn mitbringen, um es mit dir auszuhalten?

Die braucht zunächst einmal viel Ausdauer und viele starke Nerven. Im Grunde genommen muss sie auch die Peitsche rausholen können, um mich dahinzubekommen, wo ich hingehöre. Aber ich habe kein Problem damit hart zu trainieren und mir sagen zu lassen, wo der Frosch die Locken hat. Da bin ich dann ehrgeizig genug.

Das hört sich an, als wenn du die Show gewinnen möchtest…

Wie gesagt, ich weiß, was ich kann und was nicht. Ich hoffe, dass ich mich von Show zu Show weiterentwickeln kann. Ich bin auf jeden Fall nicht dabei, um in der ersten Sendung rauszufliegen.

Warum ist es denn „Let’s Dance“ geworden und nicht zum Beispiel „Das Dschungelcamp“?

Das Schöne an diesem Format ist, dass es da nicht darum geht, vorgeführt zu werden. Es geht darum, eine Leistung darzubieten. Ich weiß, dass ich bis zu acht Stunden am Tag trainieren werde. Das ist was anderes, als wenn man eben im Dschungel sitzt, von Bohnen lebt und irgendwelche dummen Spielchen macht. Ich bin mittlerweile in einem Alter, in dem ich keine Lust mehr habe, von anderen Menschen vorgeführt zu werden. „Let’s Dance“ kann natürlich auch für mich peinlich werden, aber da geht es um einen Sport und um mehr Ernsthaftigkeit. Ein Dschungelcamp kommt für mich nicht in Frage. Auch nicht in zehn Jahren.

Als wir uns das letzte Mal zu einem Interview getroffen haben, das war im Juli letzten Jahres, hattest du die Hoffnung, dass ab April oder Mai wieder die Party-Saison losgehen kann und du wieder regelmäßig auf der Bühne stehst. Hast du die Hoffnung immer noch?

Ich bin sehr realistisch und ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es jetzt irgendwann wieder losgeht. Aber so lange wir nicht durchgeimpft sind, wird es auch keine Partys geben. Das heißt für mich, dass ich auch das Jahr 2021 abgehakt habe. Sowohl auf Mallorca als auch hier in Deutschland. Es wird keine Oktoberfeste geben, der Karneval ist eh hinfällig und es wird auch kein Opening am Ballermann geben. Es wird da wohl noch etwas dauern, bis wir wieder feiern können. Wir werden, glaube ich, nie wieder so feiern können wie in der Vor-Corona-Zeit. So schlimm es auch ist.

Mickie Krause während der Corona-Krise am Ballermann 1/23 Mickie Krause - Fotoshooting in Playa de Palma während der Corona-Pandemie - alle Auftritte Mickie Krauses im Megapark wurden Corona-bedingt für die Saison 2020 abgesagt. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mickie Krause vor dem ausgestorbenen „Ballermann“ - ein seltenes Bild. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mallorca ist für den Entertainer nicht nur „Ballermann“. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mallorca sei eine der schönsten Inseln überhaupt - sagt Mickie Krause. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mickie Krause in Playa de Palma während der Corona-Pandemie - alle Auftritte Mickie Krauses im Megapark wurden Corona-bedingt für die Saison 2020 abgesagt. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mickie Krause in Playa de Palma während der Corona-Pandemie - alle Auftritte Mickie Krauses im Megapark wurden Corona-bedingt für die Saison 2020 abgesagt. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mickie Krause in Playa de Palma während der Corona-Pandemie - alle Auftritte Mickie Krauses im Megapark wurden Corona-bedingt für die Saison 2020 abgesagt. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mickie Krause in Playa de Palma während der Corona-Pandemie - alle Auftritte Mickie Krauses im Megapark wurden Corona-bedingt für die Saison 2020 abgesagt. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mickie Krause in Playa de Palma während der Corona-Pandemie - alle Auftritte Mickie Krauses im Megapark wurden Corona-bedingt für die Saison 2020 abgesagt. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mickie Krause in Playa de Palma während der Corona-Pandemie - alle Auftritte Mickie Krauses im Megapark wurden Corona-bedingt für die Saison 2020 abgesagt. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mickie Krause in Playa de Palma während der Corona-Pandemie - alle Auftritte Mickie Krauses im Megapark wurden Corona-bedingt für die Saison 2020 abgesagt. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mickie Krause in Playa de Palma während der Corona-Pandemie - alle Auftritte Mickie Krauses im Megapark wurden Corona-bedingt für die Saison 2020 abgesagt. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mickie Krause in Playa de Palma während der Corona-Pandemie - alle Auftritte Mickie Krauses im Megapark wurden Corona-bedingt für die Saison 2020 abgesagt. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mickie Krause in Playa de Palma während der Corona-Pandemie - alle Auftritte Mickie Krauses im Megapark wurden Corona-bedingt für die Saison 2020 abgesagt. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mickie Krause in Playa de Palma während der Corona-Pandemie - alle Auftritte Mickie Krauses im Megapark wurden Corona-bedingt für die Saison 2020 abgesagt. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mickie Krause in Playa de Palma während der Corona-Pandemie - alle Auftritte Mickie Krauses im Megapark wurden Corona-bedingt für die Saison 2020 abgesagt. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mickie Krause in Playa de Palma während der Corona-Pandemie - alle Auftritte Mickie Krauses im Megapark wurden Corona-bedingt für die Saison 2020 abgesagt. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mickie Krause in Playa de Palma während der Corona-Pandemie - alle Auftritte Mickie Krauses im Megapark wurden Corona-bedingt für die Saison 2020 abgesagt. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mickie Krause in Playa de Palma während der Corona-Pandemie - alle Auftritte Mickie Krauses im Megapark wurden Corona-bedingt für die Saison 2020 abgesagt. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mickie Krause in Playa de Palma während der Corona-Pandemie - alle Auftritte Mickie Krauses im Megapark wurden Corona-bedingt für die Saison 2020 abgesagt. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mickie Krause in Playa de Palma während der Corona-Pandemie - alle Auftritte Mickie Krauses im Megapark wurden Corona-bedingt für die Saison 2020 abgesagt. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mickie Krause in Playa de Palma während der Corona-Pandemie - alle Auftritte Mickie Krauses im Megapark wurden Corona-bedingt für die Saison 2020 abgesagt. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Mickie Krause in Playa de Palma während der Corona-Pandemie - alle Auftritte Mickie Krauses im Megapark wurden Corona-bedingt für die Saison 2020 abgesagt. Foto: Chris Emil Janssen via www.imago

Also glaubst du nicht, dass diese ausgelassene Party-Stimmung je zurückkehrt?

Doch, die Stimmung wird zurückkehren und die Leute werden auch wieder genauso feiern. Aber eben nicht mehr in dieser Größe, in diesem Format. Wenn man zum Beispiel an „Schalke Olé“ denkt, eine Schlagerparty mit 50.000 Menschen, ich glaube nicht, dass wir das in zwei Jahren wieder in dieser Größe erleben werden. Aber die Leute sehnen sich wieder danach, die Sau rauszulassen und ich glaube die Leute werden schnell vergessen, dass es Corona überhaupt gegeben hat, wenn alle durchgeimpft sind. Was ich auch absolut verstehen kann.

Du hast eben gesagt, dass du das Jahr 2021 für dich schon abgehakt hast. Hast du denn andere Projekte in der Pipeline? Also außer „Let’s Dance“?

Nein, also bestenfalls bin ich bis Ende Mai bei „Let’s Dance“ dabei. Da bin ich schon sehr dankbar für. Ich möchte mich da gut verkaufen, möchte jede Woche mitnehmen. Die Show gibt mir und meinem Leben auch eine gewisse Struktur und einen geregelten Tagesablauf zurück. Was dann der Sommer und Herbst bringen, das weiß ich nicht.

Glaubst du denn, dass deine Branche, die Veranstaltungswirtschaft, die Corona-Krise überhaupt überlebt?

Es gibt viele Veranstalter und Solo-Selbstständige, Caterer, Lichtdesigner, die jetzt schon im Grunde aufgegeben haben und nichts mehr verdienen. Selbst wenn die November- und Dezemberhilfen kommen, reicht das nicht, um die Fixkosten zu decken. Ich glaube, es werden ganz viele Mitarbeiter und Künstler wegbrechen. Aber irgendwann wird es wieder losgehen und dann werden wir doppelt und dreifach feiern. Ich kann dann nur hoffen, dass die Branche sich erholt und es wieder bergauf geht.