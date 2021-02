Berlin (dpa) - US-Popstar Pink hat eine gemeinsame Single mit ihrer neunjährigen Tochter Willow Sage angekündigt.

Sie habe den Song «Cover Me In Sunshine» zu Hause aufgenommen in der Absicht, ihn rund um den Valentinstag zu veröffentlichen - «als große Umarmung und großen Kuss an euch alle», sagte die 41-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram. Das Lied soll auch ein Trostspender in der Corona-Pandemie sein.

«Wir alle wissen, dass dieses Jahr anders war, herausfordernd, manchmal furchterregend», sagte die Sängerin in dem Videobeitrag. «Ich persönlich finde Trost in der Musik.» Die Single erscheint an diesem Freitag.

© dpa-infocom, dpa:210211-99-396718/2