«Ein solches Amt würde ich mir aufgrund meiner Erfahrung in Wirtschaft und Politik zutrauen», sagte er am Dienstag der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Zugleich stellte Merz fest: «Dies liegt aber nicht in meiner Hand, sondern das ist Sache der Kanzlerin.»

In einem Gespräch mit der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer habe er sein «Angebot noch einmal erneuert, wirklich mit ganzer Kraft in die Politik zu gehen und dafür auch meine bisherige berufliche Tätigkeit aufzugeben».

Kramp-Karrenbauer hatte am vergangenen Donnerstag mit Merz gesprochen. Der Sauerländer war der früheren CDU-Generalsekretärin und saarländischen Regierungschefin auf dem CDU-Parteitag am 7. Dezember in einer Kampfabstimmung knapp unterlegen.