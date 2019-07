Angesichts des großen Bewerberfeldes in der Partei sind für die Debatte zwei Abende angesetzt - mit jeweils zehn Bewerbern. In der Nacht zu Mittwoch hatten bereits die ersten zehn Anwärter in Detroit eine Debatte bestritten.

Die linken Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren verteidigten kämpferisch ihre Konzepte, während eher gemäßigte Kandidaten diese zum Teil als «Märchen»-Politik abtaten. Insbesondere beim Thema Gesundheitspolitik kam es zu einem heftigen inhaltlichen Schlagabtausch.

Biden führt in den Umfragen zu den Präsidentschaftsbewerbern der Demokraten. Beim Auftakt der TV-Debatten Ende Juni hatte Harris in einer emotionalen Auseinandersetzung aber punkten können, als sie Biden für dessen Positionen zur Integration von Schwarzen angriff.

Mehr als 20 Demokraten bewerben sich um die Kandidatur bei der US-Präsidentenwahl im November 2020, mehr als je zuvor in der Geschichte der Partei. Die parteiinternen Vorwahlen, bei denen die Demokraten ihren Kandidaten festlegen, beginnen im Februar 2020. Bei den Republikanern will Präsident Donald Trump für eine zweite Amtszeit antreten.