Flensburg (dpa) - In der SPD heizen die starken Verluste bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen den Wahlkampf für den Parteivorsitz an. Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange attackierte am Montag ihren Mitbewerber, Parteivize Olaf Scholz.

Von dpa