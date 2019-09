Der frühere Parteichef hat sich zusammen mit der Abgeordneten Kirsten Kappert-Gonther auf die Doppelspitze beworben. Als Favoriten für die Wahl des Fraktionsvorstands gelten in Fraktionskreisen aber Göring-Eckardt und Hofreiter. Gewählt wird zwar einzeln, Özdemir und Kappert-Gonther hatten sich aber als Team beworben. Von den beiden Chefposten in der Fraktion muss einer an eine Frau gehen.

Gewählt wird auch bei der SPD, der AfD und der FDP - allerdings wird es da voraussichtlich weniger spannend. Bei der SPD gibt bisher nur einen Kandidaten für den Posten des Fraktionschefs: Rolf Mützenich, der das Amt nach dem Rücktritt von Andrea Nahles übergangsweise übernommen hatte. Seine Wahl gilt als sicher. Den Posten von Fraktionsvize und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach soll die bisherige parlamentarische Geschäftsführerin Bärbel Bas übernehmen. Lauterbach zieht sich aus dem Fraktionsvorstand zurück, weil er zugleich für den Parteivorsitz kandidiert.

Bei der AfD kandidieren die beiden Vorsitzenden, Alexander Gauland und Alice Weidel, erneut als Team für die Fraktionsspitze. Ihre Chancen, gemeinsam erneut gewählt zu werden, stehen nach Einschätzung aus Fraktionskreisen gut. In der zweiten Reihe und bei den parlamentarischen Geschäftsführern sind wohl einige Änderungen zu erwarten. Der erste parlamentarische Geschäftsführer, Bernd Baumann, wird seinen Posten aber nach Einschätzung aus Fraktionskreisen wohl behalten. Auch die FDP-Fraktion wählt turnusgemäß den kompletten Vorstand neu. Bis Montagnachmittag gab es aber keine Gegenkandidaten für Fraktionschef Christian Lindner und seine Stellvertreter. Die Neuwahl des Vorstands der Linksfraktion ist wahrscheinlich erst nach der Landtagswahl in Thüringen Ende Oktober.