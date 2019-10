Merz ruft CDU in Urwahldebatte zu Zusammenhalt auf

Saarbrücken (dpa) - Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) hat die Union im Streit über eine Urwahl für die nächste Kanzlerkandidatur zum Zusammenhalt aufgerufen und sein weiteres Engagement für die CDU angekündigt.

Er habe Annegret Kramp-Karrenbauer nach deren Wahl zur CDU-Chefin im Dezember 2018 «aus fester und tiefer Überzeugung» zugesagt, ihr «bei dieser schwierigen Aufgabe (...) zu helfen und sie zu unterstützen», sagte Merz am Freitagabend beim Jahrestreffen der Jungen Union (JU) in Saarbrücken. «Und zu dieser Zusage stehe ich uneingeschränkt.»

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihre Partei zuvor angesichts der Urwahl-Debatte zur Kanzlerkandidatur vor lähmender Selbstbeschäftigung und Personaldebatten gewarnt.

Merz hob hervor, nach dem CDU-Wahlparteitag in Hamburg sei klar gewesen, dass die CDU den Spannungsbogen aus den vorangegangenen Regionalkonferenzen nicht werde halten können. Es sei ebenso klar gewesen, dass Kramp-Karrenbauer auch Fehler machen werde. Auch er hätte im Falle einer Wahl Fehler gemacht, rief Merz - «wie jeder andere in diesem Amt auch». Auf den Zwischenruf aus den Reihen der Delegierten, dass dies nicht der Fall gewesen wäre, antwortet Merz eindringlich: «Doch, doch.»

Die CDU werde in ihrer ganzen Breite und Tiefe gebraucht, mahnte Merz, der vom Unionsnachwuchs mit großen Beifall empfangen worden war. «Und da müssen wir alle mithelfen.» Vielleicht werde es irgendwann am Jahreswechsel, Anfang 2020, Ende 2020 aber spätestens Ende 2021 eine Bundestagswahl geben. «Bei dieser Bundestagswahl kommt es darauf an, dass die Union mit spannenden inhaltlichen Aussagen, mit einem überzeugenden Team sich der Verantwortung dem Wähler gegenüberstellt und um die Mehrheit in Deutschland ringt», rief Merz. «Und dazu muss jeder von uns an jedem Platz beitragen.»

Merz war kurzfristig auf die Rednerliste beim JU-Deutschlandtag gesetzt worden. Zum Ende seiner Rede rief der Sauerländer den Delegierten zu: «Wie freiheitlich und wie menschlich wir die Zukunft unseres Landes und der EU gestalten, diese Verantwortung liegt auf Deutschland und in Deutschland auf CDU und CSU. Wir werden die politische Auseinandersetzung darum führen müssen. Und wenn Sie wollen, dass ich dabei bin, dann bin ich dabei.» Die Delegierten reagierten mit lang anhaltendem Applaus und «Friedrich, Friedrich»-Rufen. Sie sangen: «Oh, wie ist das schön. Sowas hat man lange nicht gesehen.»

JU-Chef Tilman Kuban sagte: «Wir danken Ihnen, dass Sie zurück sind auf der CDU-Bühne.» Merz sei ein kluger Kopf, den die CDU brauche und der der Partei gut tue.

Kramp-Karrenbauer hatte zuvor eine Urwahl des künftigen Kanzlerkandidaten durch die Mitglieder erneut klar abgelehnt. «Ich selbst bin eine wirklich tiefe, überzeugte Verfechterin des repräsentativen Systems», sagte sie. Ihre Ablehnung gelte «für das Parlament, das gilt aber auch für die Entscheidungen in meiner eigenen Partei. Das war so und das ist auch so.»

Es stehe der JU frei, ihren Beschluss beim CDU-Bundesparteitag Ende November in Leipzig einzubringen, sagte Kramp-Karrenbauer. Im «Tagesspiegel» sagte sie ergänzend: «Im Übrigen habe ich im letzten Jahr gezeigt, dass ich vor keinem demokratischen Auswahlverfahren Angst haben muss.» Im Kampf um den CDU-Vorsitz hatte sie sich gegen Friedrich Merz und Jens Spahn durchgesetzt.

Rückendeckung erhielt Kramp-Karrenbauer von CSU-Chef Markus Söder, der sich im «Spiegel» ebenfalls gegen eine Urwahl aussprach. «Sie verstößt gegen die Idee einer gemeinsamen Entscheidung von CDU und CSU.» Es könne nicht sein, «dass eine Unionsschwester per Urwahl einen Kanzlerkandidaten bestimmt und die andere das nur noch abnicken kann». Zu seinen eigenen Ambitionen auf eine mögliche Kanzlerkandidatur hält sich Söder laut «Spiegel» bedeckt.

Die Junge Union (JU) will noch am späten Freitagabend zu Beginn ihres dreitägigen Deutschlandtages in Saarbrücken über die Forderung nach einer Urwahl entscheiden. Söder will am Samstag bei dem Kongress eine Rede halten.

Den JU-Delegierten lagen mehrere Anträge zur Urwahl vor. Einer fordert etwa mehr Mitsprache der Basis, ein weiterer spricht sich für die Urwahl bei der Kanzlerkandidatur aus, und ein anderer Antrag will sowohl den Parteivorsitz wie auch die Kanzlerkandidatur über eine Urwahl bestimmen. Die Antragskommission des JU-Deutschlandtages, die sich aus Abgesandten aller Landesverbände zusammensetzt, hat sich für eine Ablehnung aller entsprechenden Anträge ausgesprochen. Eine Entscheidung soll noch am Freitagabend fallen.

Kuban wollte sich auf keine Variante festlegen. Die Parteivorsitzende führe den Prozess der Kanzlerkandidatenkür von vorne, und das wünsche er sich auch in diesem Fall, sagte Kuban unmittelbar vor Beginn des JU-Deutschlandtages. Die Forderungen einiger JU-Gliederungen nach Urwahl, einer Befragung oder einer Abstimmung über die Kanzlerkandidatur seien «in keinster Weise in irgend einer Form ein Misstrauen oder Ähnliches gegen Annegret Kramp-Karrenbauer». Kramp-Karrenbauer habe als gewählte Parteivorsitzende natürlich «immer traditionell ein Zugriffsrecht. Und deswegen werden wir sie bei diesem Prozess auch unterstützen».