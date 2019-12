Innenminister geschlossen gegen Rechts und Gewalt im Stadion

Die Innere Sicherheit ist in Deutschland offensichtlich nach wie vor Männersache. Einziger weiblicher Gast in der ansonsten durchweg männlichen Runde der 17 Innenminister von Bund und Ländern war am Freitag in Lübeck Catherine De Bolle. Die 49 Jahre alte Juristin aus Belgien ist Direktorin der europäischen Polizeibehörde Europol und referierte den Herren zum Abschluss ihrer Konferenz unter anderem über den Kampf gegen Organisierte Kriminalität, Drogenhandel und den internationalen Dschihadismus.

Während in Italien, Österreich und Großbritannien bereits Frauen das Innenressort führten, war das in Deutschland auf Bundesebene noch nie der Fall. Vorreiter in Sachen geschlechtergerechte Besetzung ist hierzulande das Saarland: Dort gab es schon zwei Innenministerinnen - darunter die heutige CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die das Ressort von 2000 bis 2007 führte.