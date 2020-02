Berlin (dpa) - Die große Koalition gewinnt einer neuen Umfrage zufolge in der Wählergunst etwas an Zustimmung. Die Union legt im Vorwochenvergleich einen Punkt zu und bleibt mit 27 Prozent stärkste Partei, wie der Sonntagstrend zeigt, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar (ehemals Emnid) für «Bild am Sonntag» erhebt. Die SPD kommt danach ebenfalls auf einen Punkt mehr und landet bei 15 Prozent. Die Grünen halten sich bei 21 Prozent. Jeweils einen Prozentpunkt verlieren der Umfrage zufolge AfD (14 Prozent), Linke (9 Prozent) und FDP (8 Prozent).