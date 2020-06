Hamburg (dpa) - Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag in der Hamburger Innenstadt gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Die Polizei sprach von 9000 Teilnehmern am Jungfernstieg, erlaubt waren wegen der Corona-Maßnahmen nur 525.

Es sei sehr eng vor Ort und die Polizei befinde sich im Gespräch mit den Veranstaltern, sagte eine Polizeisprecherin. Eine weitere Kundgebung war für den nahe gelegenen Rathausmarkt angemeldet.

Die Hamburger Polizei hatte bereits vor den Demonstrationen ihre Solidarität erklärt. «Wir sind an eurer Seite!», twitterte sie vor Beginn der Kundgebungen. «Rassismus darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Wir arbeiten täglich dafür, dass sich alle Menschen in Hamburg sicher fühlen können.»

Die Polizei rief alle Teilnehmer auf, die Auflagen wie Abstandsregeln und das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen einzuhalten. Die Teilnehmerzahlen seien wegen der Corona-Krise begrenzt. Die Polizei erklärte in den Tweets, ihr Auftrag sei es, Straftaten zu verfolgen und Gefahren abzuwehren. «Wenn wir entsprechend einschreiten, dann tun wir dies unabhängig von Hautfarbe, Religion oder sozialem Status einer Person.»

Für zwei größere Kundgebungen am Samstag am Jungfernstieg und am Rathausmarkt gibt es Ausnahmegenehmigungen für insgesamt etwa 800 Demonstranten. Bereits am Vortag hatten etwa 4500 Menschen vor dem US-Konsulat am Alsterufer in Hamburg gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert - angekündigt waren lediglich 250.

Die Kundgebungen reihen sich ein in die weltweiten Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis. Auch in anderen deutschen Städten sind zahlreiche Menschen für Anti-Rassismus-Demonstrationen auf die Straße gegangen.