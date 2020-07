Covid-19-Impfstoff könnte bereits Ende 2020 zur Verfügung stehen

Die Suche nach einem wirksamen Covid-19-Impfstoff gleicht der nach dem heiligen Gral. Dutzende Pharmafirmen forschen derzeit weltweit und mit Hochdruck an einem effizienten und sicheren Immunserum, das die Ausbreitung des Coronavirus durch die Bildung von Antikörpern effektiv eindämmt.

Mehr als 20 Impfstoffe wurden bereits in klinischen Studien an Menschen getestet, einige der bisher erzielten Ergebnisse geben Anlass zur Hoffnung auf eine baldige Zulassung durch die Arzneimittel-Agenturen. Zuvor müssen die Kandidaten ihre Wirksamkeit und Verträglichkeit jedoch noch in breiter angelegten Test­reihen nachweisen, in denen viele Wirkstoffe erfahrungsgemäß noch scheitern.

Es droht ein weltweiter Verteilungswettkampf

Die Weltgesundheitsorganisation WHO ist dennoch zuversichtlich, dass bis Mitte 2021 mindestens ein Impfstoff zur Verfügung steht. Allerdings wird es zum einen Monate dauern, um die benötigte Anzahl an Impfdosen herzustellen. Daher droht bei der Marktzulassung eines wirksamen Vakzins ein weltweiter Verteilungswettkampf, der den Trend zum Protektionismus weiter verstärken dürfte. Zum anderen werden zunächst vorrangig junge, gesunde Menschen profitieren. Denn Menschen aus ­Risikogruppen sind wesentlich schwerer zu impfen. Sie leiden häufig unter einem schwächeren Immunsystem, das Nebenwirkungen begünstigt. Zudem ist bislang völlig unsicher, ob die Geimpften umfänglich vor einer Ansteckung geschützt sind oder lediglich ein milderer Verlauf der Krankheit erreicht werden kann.

Positive Signale aus Oxford

Einen der fortgeschrittensten Impfstoffkandidaten testet der britische Pharmakonzern Astrazeneca derzeit in Zusammenarbeit mit der Universität in Oxford. Der Impfstoff auf Basis manipulierter Viren, die bei Affen vorkommen, war in den abgeschlossenen zwei Testphasen gut verträglich. Zudem bildeten sich bei den Probanden nachweislich Antikörper. Die Resultate einer dritten, bis zu 30 000 freiwillige Teilnehmer umfassenden Testreihe werden im Herbst erwartet. Nach Angaben von Astrazeneca-Chef Pascal Soriot besteht bei positiven Ergebnissen sogar die Hoffnung, dass der Impfstoff bereits Ende dieses Jahres zur Verfügung steht. Sogar der Preis steht schon fest: Verhältnismäßig preiswerte 2,50 Euro soll eine Einheit bei der Markteinführung kosten. „Unser Ziel ist es, den Impfstoff allen Menschen zugänglich zu machen“, sagte Soriot dem französischen Radiosender RTL.

Auf einem ähnlichen Forschungsstand befindet sich ein Wirkstoff des chinesischen Pharmakonzerns Sinovac, der seit einigen Tagen ebenfalls in der dritten Phase an 9000 Brasilianern getestet wird. Auch hier lieferten die ersten beiden Testreihen ermutigende Ergebnisse. Im Gegensatz zu Astrazeneca setzt der chinesische Hersteller auf abgetötete Coronaviren.

Deutsche Biotechfirmen mit neuen Ansätzen

Einen andere Strategie verfolgen die deutschen Biotechfirmen Biontech und Curevac, die unabhängig voneinander einen Impfstoffen auf Basis von Botennukleinsäuren herstellen wollen, die genetische Informationen des Erregers enthalten. Dabei handelt es sich um einen relativ neuen, wenig erprobten Ansatz. Bislang ist auch aufgrund unklarer Langzeit- und Nebenwirkungen kein genbasierter Impfstoff für Menschen zugelassen.

Dass diese Methode dennoch vielversprechend ist, beweist das finanzielle En­gagement der Bundesregierung, die sich mit 300 Mil­lionen Euro bei Curevac eingekauft hat. Zudem ist das Unternehmen eine Forschungsallianz mit dem führenden britischen Impfstoffhersteller Glaxosmithkline eingegangen und hat 110 Millionen Euro vom katarischen Staatsfonds eingesammelt.

Biontech arbeitet mit dem US-Pharmariesen Pfizer zusammen und hat bereits Liefervereinbarungen für 130 Millionen Dosen eines möglichen Impfstoffs mit Großbritannien und den USA abgeschlossen. Im Gegensatz zu Curevac hat das Mainzer Unternehmen bereits erste klinische Studien mit seinem Covid-19-Impfstoffkandidaten positiv abgeschlossen.

Zustimmung zu Lockdown-Maßnahmen – das sind die Gründe Bei der Frage, ob Menschen Lockerungen in der Corona-Krise befürworten oder ablehnen, spielt laut einer Studie der Uni Konstanz vor allem das Vertrauen in staatliche Institutionen eine Rolle. Eindämmungsmaßnahmen würden eben nicht von Virologen und Epidemiologen ergriffen, sondern vom Staat, schreiben die Autoren Claudia Diehl und Felix Wolter. „Und wer dem Staat generell nicht traut oder der Ansicht ist, er solle den BürgerInnen möglichst wenig Einschränkungen auferlegen, möchte sich von ihm wahrscheinlich auch den Besuch von Clubs oder Festivals nicht verbieten lassen.“ Die unterschiedlich starke individuelle Betroffenheit spiele in der Diskussion um Lockerungen dagegen nur bedingt eine Rolle, heißt es in der Auswertung weiter. „Die Haltung zur Lockerung pandemiebedingter Beschränkungen wird weniger dadurch bestimmt, ob jemand daraus wirtschaftliche oder familiäre Folgen für sich selbst oder die Gesellschaft befürchtet.“ Wer in den Maßnahmen aber eine Grundrechtseinschränkung für sich und die Gesellschaft sehe, sei für Lockerungen. Ein unmittelbares Eigeninteresse sei nur beim Unterschied zwischen Risikogruppen und Gesunden ausschlaggebend: „Erstere lehnen Lockerungen von Eindämmungsmaßnahmen meist ab, Letztere befürworten sie eher.“ (von dpa) ...

USA: Ungebremste Verbreitung

Rund vier Millionen bestätigte Corona-Infektionen und mehr als 142 000 Todesfälle vermelden die USA inzwischen seit Ausbruch der Pandemie. Täglich kommen etwa 70 000 Neuinfektionen hinzu. Damit sind die USA mit Abstand das Land mit den meisten Coronafällen weltweit. Besonders schlimm ist die Lage in den südlichen und westlichen Staaten.

Wochenlang wehrte sich US-Präsident Donald Trump, den Ernst der Lage anzuerkennen, weigerte sich eine Maske zu tragen und verharmloste die Erkrankung. Auf schwache Umfragewerte folgte die 180-Grad-Wende: Seit dieser Woche trägt der Präsident nicht nur auffallend oft selbst eine Maske, sondern empfiehlt den US-Amerikanern es ihm gleichzutun.

Indien: Besonders anfällig

Indien ist mit seinen mehr als 1,3 Milliarden Bürgern besonders anfällig für die Corona-Pandemie. Trotz eines im März verhängten strengen Lockdowns mit Ausgangssperren verzeichnet das asiatische Land mittlerweile mit 1,1 Millionen Fällen die dritthöchste Anzahl aller Länder weltweit.

Wirtschaftlicher und sozialer Druck führten zuletzt zu einer schrittweisen Öffnung des Landes.

Die Fallzahlen stiegen daraufhin aufgrund der schlechten hygienischen und medizinischen Bedingungen sowie fehlender Disziplin bei der Wahrung von Abstandsregeln deutlich an. Immerhin: Auch wenn nicht jeder Tote getestet wird, ist die Sterberate in der vergleichsweise jungen indischen Bevölkerung mit 2,5 Prozent sehr niedrig.

Brasilien: An den Grenzen

In Brasilien sind bereits mehr als 80 000 Menschen im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Dies geht aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília hervor. Täglich kommen rund 1000 Todesfälle hinzu. Inzwischen sind Gesundheitsversorgung und Bestattungswesen auch in Städten im Landesinneren an ihre Grenzen geraten.

Stark betroffen sind vor allem die armen Menschen, die in den Favelas auf engem Raum zusammenleben, sowie die indigene Bevölkerung, deren Immunsystem als besonders schwach gilt. Sogar Präsident Jair Bolsonaro hat sich mit dem Virus infiziert. Dennoch spielt er aufgrund der Angst vor wirtschaftlichen Folgen die Pandemie als „leichte Grippe“ herunter und stemmt sich gegen Schutzmaßnahmen.

Europa: Konstante Zahlen

Besiegt ist das Coronavirus in Europa noch lange nicht. Dennoch ist die Situation im Vergleich zu Anfang Mai mittlerweile auch in den stark betroffenen südeuropäischen Staaten Italien und Spanien unter Kontrolle. Die meisten europäischen Länder verzeichnen aktuell eine relativ konstante Anzahl an täglichen Neuinfektionen auf einem niedrigen Niveau, sodass mittlerweile sogar wieder innereuropäische Urlaubsreisen möglich sind.

Zu verdanken ist dies den strengen Coronaregeln, die außer Schweden nahezu alle Länder zur Eindämmung der Pandemie aufgestellt haben.

Allerdings gibt es nach wie vor immer wieder lokale Ausbrüche, die jederzeit zu einem sprunghaften Steigen der Fallzahlen führen können. Die Angst vor einer zweiten Welle ist in den Hinterköpfen.

China: Unter Kontrolle

Der Corona-Alarm in der chinesischen Hauptstadt ist am Montag nach 14 Tagen ohne Neuansteckungen herabgestuft werden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Ein Corona-Ausbruch in Peking im Juni war von einem Großmarkt ausgegangen. Wie schon den ersten großen Ausbruch Anfang des Jahres scheint China aber auch diesen dank restriktiver Einschränkungen durch die Regierung unter Kontrolle bekommen zu haben.

Die Behörden in der nordwestlichen Region Xinjiang erklärten jüngst sogar eine Kriegslage, um einen dortigen Corona-Ausbruch einzudämmen. In Xinjiangs Hauptstadt Urumtschi wurde am vergangenen Donnerstag ein Lockdown verhängt. Flüge, U-Bahn- und Eisenbahnverkehr wurden eingestellt.

(von dpa)

Australien: Lokaler Ausbruch

Australien hat am Mittwoch einen Rekord bei der Ausbreitung des Coronavirus verzeichnet. Innerhalb von 24 Stunden seien landesweit 502 Neuinfektionen registriert worden – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie, sagte der leitende Gesundheitsbeamte Michael Kidd vor Journalisten. Der Großteil dieser Infizierten lebt in der Millionenstadt Melbourne.

Zwischenzeitlich war die Zahl der Neuinfektionen in Australien stark zurückgegangen. „Am 9. Juni – vor nur sechs Wochen – haben wir lediglich zwei neue Fälle registriert. Das zeigt, wie schnell Ausbrüche auftreten und sich ausbreiten können“, so der Experte. Allein in Victoria, der am schlimmsten betroffenen Region, gab es nun innerhalb eines Tages 484 Neuinfektionen.

(von dpa)