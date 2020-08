Ärzte diagnostizieren Stoffwechselstörung bei Nawalny

Omsk (dpa) - Die behandelnden Ärzte des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny in der sibirischen Stadt Omsk haben nach eigenen Angaben bei dem Putin-Kritiker eine Stoffwechselstörung diagnostiziert.

Das sagte der Chefarzt Alexander Murachowski am Freitag in einem Krankenhaus der Großstadt der Agentur Interfax zufolge. Nawalnys Ärztin, Anastassija Wassiljewa, teilte im Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass ein niedriger Blutzucker und eine Stoffwechselstörung keine Diagnose, sondern eine Zustandsbeschreibung seien. Nawalnys Blutzucker sei im normalen Bereich gewesen.

«Sie verkaufen uns wieder einmal für Idioten: sagen kluge allgemeine Worte, aber können nicht den Grund für das Koma und eine Diagnose erstellen», schrieb sie. Die Mediziner hatten zuvor schon mitgeteilt, dass sie keine Spuren von Gift im Körper des 44-Jährigen entdeckt hätten.

Der Chefarzt sagte weiter, die Ärzte hätten einen chemischen Stoff an der Kleidung und der Haut von Nawalny gefunden. Das sei aber ein üblicher chemischer Stoff, der auch bei der Produktion von Plastikbechern eingesetzt werde. «Der wurde nicht im Blut, sondern an Nawalnys Haut und der Kleidung entdeckt», sagte er.

Nawalny liegt seit Donnerstag in einem Krankenhaus in Omsk - rund 4000 Kilometer von Berlin entfernt. Er liegt im Koma und wird künstlich beamtet. Sein Team vermutet, dass er vergiftet wurde. Nawalnys Team fordert einen raschen Transport nach Deutschland. Seine Frau Julia schrieb dazu auch einen Brief an Kremlchef Wladimir Putin. Eine Sondermaschine aus Deutschland mit Ärzten und Ausrüstung an Bord war in Omsk gelandet. Die Ärzte kamen russischen Medien zufolge in der Klinik an.

Allerdings lehnten die russischen Ärzte den Transport ab, weil Nawalnys Zustand instabil sei. Der russische Arzt Alexej Ehrlich schrieb in einem Blog bei dem Radiosender Echo Moskwy, dass in der modernen Welt im Grunde jeder Patient mit entsprechender Ausrüstung transportiert werden könne.

Der Kreml stellt sich nach eigenen Angaben nicht gegen einen Transpor Nawalnys ins Ausland. «Das ist ausschließlich eine medizinische Angelegenheit», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Tass zufolge.

«Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Formalitäten, die noch notwendig sind. Aber es gibt für niemanden irgendwelche Hindernisse. Das ist die Entscheidung des behandelnden Arztes.»

Die Bundesregierung setzt sich weiterhin für eine bestmögliche medizinische Versorgung des möglicherweise vergifteten russischen Regimekritikers ein. «Die wichtigste Priorität ist natürlich, dass das Leben von Herrn Nawalny gerettet werden kann und dass er genesen kann», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. «Wir wünschen, dass ihm jede medizinische Hilfe, die ihn hoffentlich retten kann, auch zukommt.» Noch am Donnerstag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angeboten, dass Nawalny in deutschen Krankenhäusern behandelt werden könnte.

Aus dem Umfeld Nawalnys gebe es den Vorschlag, dass auch Ärzte seines Vertrauens einbezogen werden sollten, um zu klären, ob er transportfähig ist, sagte Seibert. «Das findet die Bundesregierung nachvollziehbar.» Der schwere Verdacht einer Vergiftung stehe im Raum, so Seibert. «Die Umstände des Falles müssen vollständig und transparent aufgeklärt werden.» Die Bundesregierung beobachte den Umgang in Russland mit Oppositionskräften sehr genau.

Nawalny ist einer der schärften Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch betonte, dass die Ärzte ursprünglich dem Transport nach Deutschland zugestimmt hätten. Erst im letzten Moment hätten sie dies nicht mehr erlaubt. «Diese Entscheidung wurde natürlich nicht von ihnen getroffen, sondern vom Kreml.»

© dpa-infocom, dpa:200821-99-247653/13