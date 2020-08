Berlin (dpa) - Die Grünen sind in einer neuen Umfrage wieder an der SPD vorbeigezogen. Wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre, wären sie mit 18 Prozent wieder zweitstärkste Kraft hinter der Union.

Das geht aus dem Sonntagstrend hervor, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar für «Bild am Sonntag» erhebt. Die Grünen legen demnach zwei Prozentpunkte zu, während die SPD einen Punkt verliert und nur noch auf 16 Prozent kommt. Für die CDU/CSU wurden unverändert 36 Prozent ermittelt.

Die AfD gewinnt einen Punkt hinzu (11 Prozent), die Linke bleibt bei 8 Prozent, die FDP verliert einen Zähler auf jetzt 6 Prozent.

