Deutsche OSZE-Wahlbeobachter machen sich für Reformen stark

Im Jahr 2016 waren es 500 Männer und Frauen, die für die OSZE die US-Präsidentschaftswahlen beobachteten. Vier Jahre später sind es wegen der Corona-Krise nur noch knapp 100 Gesandte, darunter sechs Bundestagsabgeordnete. Der Einsatz war nicht nur angesichts der Zuspitzung im US-Wahlkampf brisant, sondern auch auf Abstand angelegt. „Die Corona-Pandemie bedeutete für unsere Mission eine erhebliche Belastung“, berichtet der FDP-Parlamentarier Michael Link, Leiter der OSZE-Beo­bachtermission in den USA, auf Anfrage unserer Zeitung.

Dabei bringt der Ex-Staatsminister im Auswärtigen Amt reichlich Erfahrung mit: Der 57-jährige Heilbronner hat schon „etwa 200 Wahlen“ beobachtet – unter anderem in der Türkei und in Russland. „Genau nachgezählt habe ich nicht.“ Link war neun Tage in den USA – und muss sich auch nach der Rückkehr in die Heimat mit den Wahlbetrugsvorwürfen des Präsidenten Donald Trump auseinandersetzen. „Wir haben bis auf vereinzelte menschliche Fehler und technische Mängel keine Hinweise auf Betrug oder gar Fälschungen finden können“, sagt Link. „Belege dafür, dass die Wahl ,gestohlen‘ wurde, wie der Amtsinhaber behauptet, gab es keine.“ Der Aufruf Trumps, die Auszählung zu stoppen, sei ein „Tabubruch“, meint Link. Zumal die OSZE-Beobachter alles akribisch prüfen: von der Wählerregistrierung und der Briefwahl bis hin zum Auszählungsprozess und den Beschwerdeverfahren.

„Das Wahlgeheimnis wird nicht immer so gewahrt, wie wir das aus Deutschland kennen“

Während Link Wahllokale in der Hauptstadt Washington sowie den Staaten Maryland, Virginia und Pennsylvania besuchte, reiste seine Mitstreiterin Katja Keul durch Michigan. Für die Grünen-Bundestagsabgeordnete war es die zweite US-Wahl als OSZE-Beobachterin. Die 50-Jährige aus dem niedersächsischen Nienburg besuchte zehn Wahllokale und eine zen­trale Sammelstelle in De­troit, in der nur per Brief abgestimmt wurde. „Es handelte sich um eine leere Betonhalle im Stil einer Tiefgarage in einem sehr armen Pro­blemviertel.“ In der Halle konnten Bürger, die bis zur Schließung der Türen in der Schlange standen, noch ordnungsgemäß abstimmen.

Keul erhielt Zugang zu allen Wahllokalen und führte viele Gespräche mit Wahlvorständen. „Wir haben eine faire und freie Wahl beo­bachtet“, sagt auch sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch es gebe Beanstandungen: „Das Wahlgeheimnis wird nicht immer so gewahrt, wie wir das aus Deutschland kennen. Denn Wahlzettel werden eingescannt.“ Zudem moniert Keul, dass man sich für Wahlen registrieren lassen muss. „Das ist eine Hürde. Man sollte sich nicht erst registrieren, um wählen zu können.“

In 18 US-Staaten keinen Zugang für ausländische Wahlbeobachter

Am Ende liegt im eng umkämpften „Swing State“ Michigan Joe Biden vorne, was Trump mit juristischen Schritten kontert. „Die Betrugsvorwürfe sind haltlos“, sagt Keul. „Dass Trump das Wahlsystem infrage stellt, beschädigt den demokratischen Prozess erheblich.“ Wenn Trump behaupte, die Wahl sei ein Fake, gebe es „zig Millionen Menschen“, die ihm glaubten. „Ich hoffe, dass die Gerichte die Betrugsvorwürfe zurückweisen.“

Und woran hakt es noch im US-Wahlsystem? Keul weist darauf hin, dass etwa fünf Millionen Menschen aufgrund von Straftaten von der Stimmabgabe ausgeschlossen seien. Dabei sollte ihrer Meinung nach jeder Bürger das Wahlrecht ausüben dürfen. „Zudem gab es in 18 US-Staaten keinen Zugang für Wahlbeobachter. Das verstößt gegen die politische Verpflichtung der OSZE“, sagt Keul. Das sieht auch Michael Link so. Den Zugang ausländischer Wahlbeobachter könne Washington „aufgrund des strikt dezentralen Wahlrechts jedoch leider nicht anordnen, sondern muss langwierige Überzeugungsarbeit bei den Gesetzgebern in den US-Bundesstaaten vor Ort leisten“.

Link sieht ebenfalls Reformbedarf bei der Wählerregistrierung. Diese sei zu zeit- und kostenintensiv. Das will er auch im OSZE-Abschlussbericht vorbringen, der in zwei Monaten vorliegen soll. Link stellt fest: „Zu wählen, also ein Grundrecht auszuüben, sollte möglichst leicht und unkompliziert sein.“