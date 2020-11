Wenn Politiker verlieren

Es ist eigentlich keine Überraschung, dass ­Donald Trump seine Niederlage nicht einräumt. Mag Joe Biden auch „Elected President“ der USA sein – verlieren ist in der Welt der Trumps nicht vorgesehen. Wurde es eng, hat Trump in seiner Zeit als Geschäftsmann einfach geklagt. Damit droht er auch jetzt. Hinzu kommt fehlender Respekt vor politischen Regeln. „Das ist doch die Art Politik, für die er steht“, erläutert Professor Klaus Schubert, Politikwissenschaftler an der Universität Münster. „Er akzeptiert keine Regeln und kultiviert dies als sein Erfolgsmodell.“ Rainer Sachse, Professor für Psychologie an der Universität Bochum, entlarvte Trump unlängst in einem Interview als „bösartigen Narzissten“. Damit steht er nicht allein. Es würde jedenfalls erklären, warum die derzeitige Situation für ihn besonders schwierig zu ertragen ist. Es ist das Waterloo jedes Narzissten, die Kontrolle zu verlieren und keinen Einfluss mehr zu haben. Es kann sogar dazu führen, absurde bis hin zu paranoide Vorstellungen zu entwickeln. „Toxische Männlichkeit“, beschrieb Professor Kliche dieses Politikermodell in der Ärztezeitung. Bloß keine Schwäche zeigen.

Das Ganze sieht am Ende fast aus wie das Gebaren eines ­autoritären Herrschers – und das in den USA, einem Mutterland der Demokratie. „Er erklärt zwar, dass ihn das alles nicht beeindruckt. Doch seine Körpersprache, seine herabhängenden Schultern zeigen, dass er schwer getroffen ist“, vermutet Schubert. Dass ihn seine politischen Mitstreiter weiter darin bestärken, alles sei nur Wahlbetrug, hat wohl mit deren Angst zu tun. Denn Trump könnte in seinem Schmerz um sich schlagen – und sie auch verklagen.

Wie cool hat da doch Hillary Clinton vor vier Jahren reagiert. Dabei kam die Niederlage für die ehrgeizige Demokratin aus heiterem Himmel. Sie hatte sich anders als Trump monatelang vorne in den Umfragen gesehen. Der Wahlabend muss für sie ein eiskalter Schock gewesen sein. Trotzdem ging sie vor die Kameras und gratulierte dem Ge­winner. Am Tag danach vor Parteifreunden reagierte sie emotionaler: „Das ist sehr schmerzhaft – und das wird es lange bleiben“, sagte sie und rang mit den Tränen. John McCain hielt 2008 sogar im Angesicht seiner Niederlage gegen Barack Obama seine beste Rede. McCain versprach Obama – ganz Staatsmann – Unterstützung und rief seine erkennbar unwilligen Anhänger dazu auf, es ihm gleichzutun und in Obama auch ihren Präsidenten zu sehen.

„Ihr könnt mich alle mal“

Doch nicht jedem ist diese Grandezza gegeben. „Ihr könnt mich alle mal“ – dieses Gefühl im Angesicht einer Nieder­lage ist auch Politikern in Deutschland nicht fern. Den wohl bekanntesten Gefühlsausbruch lieferte am 18. September 2005 Gerhard Schröder ab. In der Elefantenrunde von ARD und ZDF konnten Millionen Deutsche miterleben, wie sich der damalige Bundeskanzler um Kopf und Kragen redete. Schröder, seit 1998 Kanzler, wollte seine Niederlage nicht wahrhaben. Als er ins Fernsehstudio ging, hoffte er noch, das Blatt würde sich wenden. War Schröder betrunken? ­Augenzeugen sagen Nein. „Es war das ausgebrochene Ego, das den Kanzler aufputschte und seine Attacken gegen die Kanzlerkandidatin Merkel, gegen die Moderatoren und gegen die Realitäten des Wahlergebnisses reiten ließ“, schrieb einer der beiden damaligen Moderatoren, Nikolaus Brender, in einem Magazin-Beitrag. Der verwunderte Grünen-Nochpartner Joschka Fischer hielt das Ganze für einen „tobenden Machoauftritt“. Fest steht: Schröder fing sich wieder ein. Im November wurde Angela Merkel Bundeskanzlerin. Der SPD-Vorgänger in diesem Amt verhielt sich bei der Amtsübergabe nobel. Später räumte er selbst ein, der Auftritt bei der Elefantenrunde sei suboptimal gewesen.

Distanzaufbau ist wichtig

Was passiert in solchen Situationen? Kommunikations­trainer raten Politikern dazu, erst mal Distanz aufzubauen. Gleich nach herben Niederlagen wieder in die Kameras zu lächeln und das eigene Versagen zu erklären, ist einfach zu viel. Schmerz verarbeiten – das sollte man im stillen Kämmerlein oder mit guten Freunden, wenn man sie hat. Ein oder zwei Tage frustriert zu Hause zu sitzen, ist voll in Ordnung. Doch im Zeitalter der schnellen Medienreaktionen geht das nicht mehr. Monatelang mussten Spitzenkandidaten eine Mischung aus fortwährender persönlicher Präsenz und Professionalität aufrechterhalten. Sie haben so ihre ­Rolle völlig verinnerlicht. Das macht es besonders schwer, einfach wieder auszusteigen.

Gefühl des persönlichen Scheiterns

Und dann das Gefühl des persönlichen Scheiterns, die Verzweiflung über eine knappe Niederlage. Unter dem Schmerz der ganz knappen Niederlage, so heißt es, habe David McAllister bei seiner Niederlage 2013 kurzzeitig die Fassung verloren. Im CDU-Präsidium brach der abgewählte Ministerpräsident von Niedersachsen am Tag nach der Wahl in Tränen aus. Es war hinter verschlossenen Türen. Kanzlerin Angela Merkel, stets nüchtern, zeigte Verständnis. „Wir waren heute einfach alle ein Stück weit traurig“, erklärte sie.

Manche müssen die Niederlage vor laufenden Kameras ertragen: Wer erinnert sich nicht an den „Heide“-Mord 2005? Die Wiederwahl von Heide Simonis als Ministerpräsidentin in Schleswig-Holstein wurde von einem anonymen Abweichler aus den eigenen Reihen verhindert. Die SPD-Politikerin war am Boden zerstört. Den Tränen nah verkündete die SPD-Politikerin den Rückzug.

Motto: Aus Fehlern lernen

Man sollte das alles einfach nüchtern angehen, raten Kommunikationsexperten. Nach der Phase der Wut und des Frustes sollte man einfach darüber nachdenken, was man falsch gemacht hat. Auch wenn es schwerfällt. Frei nach dem Motto: aus Fehlern lernen. Einfacher ist es, anderen die Schuld zuzuweisen. Da ist man wieder bei Donald Trump. „Erfolg um jeden Preis“ ist ein Motto, das in die Irre führen kann. Persönlich integer zu bleiben, hat dagegen einen großen Vorteil. Man behält auch bei Niederlagen die Selbst­achtung – und kann hoch erhobenen Hauptes gehen.

