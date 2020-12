Neuer Schwung für den Klimaschutz?

Heute jährt sich der Jahrestag des historischen Abkommens zum fünften Mal. Was aber ist seither passiert? Zur Erinnerung: Die internationale Staatengemeinschaft hat sich in dem Vertragswerk auf eine rasche Senkung der CO2-Emissionen geeinigt, um den Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre zu stabilisieren und mittel- bis langfristig zu senken.

Um ihre Bemühungen schriftlich zu fixieren, haben alle Länder nationale Aktionspläne vorgelegt, die alle fünf Jahre überprüft werden sollen. Erstmals in der globalen Klimadiplomatie wurde ein Transparenz- und Rechenschaftspflicht-System eingeführt, um die Fortschritte bei der Umsetzung überwachen zu können. Die Staaten haben sich darüber hinaus verständigt, Verluste und Schäden, insbesondere in ärmeren Ländern, finanziell auszugleichen. 2018 fand ein erster Überprüfungsdialog statt, im Jahr 2023 werden erstmals die Erfolge bei der Anpassung an den Klimawandel ausgewertet, die Maßnahmen gegebenenfalls angepasst. Zu Beginn der Woche veröffentlichten das New Climate Institute und der politische Thinktank Germanwatch den aktuellen Klimaschutz-Index. – Normalerweise hätte das zu diesem Zeitpunkt auf dem Klimagipfel in Glasgow für Aufsehen gesorgt, doch die geplante Vertragsstaatenkonferenz wurde aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben.

Der Index offenbart, was grundsätzlich niemanden überraschen dürfte: Die Staaten hinken dem Versprechen, ihre Emissionen zu mindern, hinterher. Kein einziges Land ist auf dem Pfad, die Pariser Klimaziele zu erfüllen. Gleichwohl gibt die Untersuchung Anlass zur Hoffnung. Die CO2-Emissionen stiegen insgesamt nur noch ganz leicht an, in mehr als der Hälfte der betrachteten Staaten sanken sie sogar (32). Und das, obwohl der aktuelle Index noch die Emissionen vor Beginn der Corona-Pandemie betrachtet und damit folglich noch kein durch die Auswirkungen der Krise verzerrtes Bild zeigt. Angeführt wird das Ranking von Schweden, die EU liegt auf Rang 16, Deutschland folgt drei Plätze dahinter.

Obwohl 2020 aufgrund der fehlenden diplomatischen Großereignisse zu einer Klimaschutzpolitischen Nullnummer zu werden drohte, haben sich in den finalen Wochen des Jahres viele positive Dinge entwickelt. So hat Chinas Parteichef Xi Jinping angekündigt, das Land bis 2060 CO2-neutral zu machen, was nichts anderes bedeutet, als dass China mehr Treibhausgase auffängt oder kompensiert als ausstößt. Und auch die Wahl Joe Bidens hat der Klimabewegung spürbaren Rückenwind verschafft. Der designierte US-Präsident hat nicht nur eine Rückkehr zum Pariser Abkommen zugesichert, er hat auch in Aussicht gestellt, die Energieversorgung bis 2035 auf erneuerbare Energien umzustellen, und will mit den USA bis 2050 Klimaneutralität erreichen. Und auch die EU hat in ihren Ambitionen nachgebessert: Gestern einigten sich die Staats- und Regierungschefs auf das neue EU-Klimaziel von mindestens 55 Prozent Emissionsminderung bis 2030. Der vorzeitige Kohleausstieg und die Anpassung der Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzen – für Deutschland dürfte das nun alternativlos werden.