Die 53 Impfzentren in NRW stehen bereit – der Impfstoff fehlt. „Das können Sie ganz sicher nicht der Impfstrategie der EU-Kommission anlasten“, sagt Markus Pieper. Die Hauptursache aus Sicht des EVP-Europaabgeordneten aus Lotte: „Dass die Produktionskapazitäten einfach nicht hinterherkommen.“

Europa sei „verantwortlicher als andere“ mit dem Thema Haftung und Impfstofftestung umgegangen und habe das Risiko bei der Bestellung gestreut. „Mag sein, dass man mit dem Wissen von heute das ein oder andere anders machen würde als vor sechs Monaten“, räumt der CDU-Politiker ein. Aber die europäische Ebene habe mit dem Spielraum auskommen müssen, den die Mitgliedsstaaten ihr für den Impfstoff-Kauf eingeräumt hätten: 2,7 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Das Corona-Hilfspaket für die Mitgliedsstaaten umfasst 750 Milliarden.

Trotz Corona zieht der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Gruppe im EU-Parlament ein positives Fazit der abgelaufenen deutschen EU-Ratspräsidentschaft. „Europa in der Krise zusammenzuhalten“, nennt er den „wichtigsten Erfolg“. Die Corona-Hilfen seien angestoßen, ein Veto Polens oder Ungarns (Stichwort: „Rechtsstaatlichkeit“) abgewendet worden. Der Binnenmarkt sei funktionsfähig geblieben. Nach sieben Jahren Verhandlungen sei das Investitionsschutzabkommen mit China gelungen und im Streit um den Brexit-Handelsvertrag habe die EU der 27 sich nicht auseinanderdividieren lassen.

Jetzt aber brauche die EU eine „Exitstrategie“ aus der Verschuldung. Es müsse klar sein, dass die Corona-Milliarden in die Zukunft investiert würden, nicht in nationale Rentenkassen. „Europa hat nur einen Pfeil im Köcher, der Schuss muss sitzen.“ Und: Beim Klimaschutz könne Europa der Welt das Machbare demonstrieren – auf marktwirtschaftlichem und innovativem Weg, nicht durch Verbote von Verbrennungsmotoren, Gasthermen, Inlandsflügen...

Und was ist Piepers Erwartung zum Ausgang der CDU-Vorsitzendenwahl am Wochenende? „Das Rennen ist offener als noch vor ein paar Wochen erwartet“, meint er und lobt nacheinander alle drei Kandidaten. Festlegen will er sich noch nicht, warnt vor Flügelkämpfen. Die Tendenz sei, dass Laschet zuletzt hinzugewonnen habe. „Für mich ist der Frieden danach fast wichtiger als wer Vorsitzender wird“, meint Pieper.