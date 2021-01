Zustimmung für Laschet „wächst spürbar“

Kurz vor dem online abgehaltenen CDU-Parteitag am Freitag und am Samstag sammeln sich innerhalb der Partei die Unterstützer für die drei Kandidaten. Dabei zeichnet sich ab, dass in den vergangenen Wochen die Zahl der möglichen Unterstützer für Armin Laschet gestiegen ist.

Vor allem aus dem nordrhein-westfälischen CDU-Verband – er stellt 298 der 1001 stimmberechtigten Delegierten – kann Laschet mit einer deutlichen Mehrheit rechnen. So steht der große Teil der Ruhr-CDU und die Münsterland-CDU hinter Laschet. Offen äußern sich vor dem Online-Votum allerdings nur wenige. So drücken sich die meisten der sechs Delegierten aus Münster vor einer klaren Antwort. Dennoch wird bei allen erkennbar wo die Sympathien liegen: Laschet vor Röttgen vor Merz.

Laschet: „Deswegen bin ich mit Blick auf den Samstag zuversichtlich“

„Die Delegierten werden wissen, mit wem die Union die Bundestagswahl am besten gewinnen kann“, sagte Laschet dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Deswegen bin ich mit Blick auf den Samstag zuversichtlich. Die Zustimmung wächst spürbar.“

Zuletzt hatten alle Kandidaten – neben Laschet treten Friedrich Merz und Norbert Röttgen an – ihren parteiinternen Wahlkampf forciert. Dabei zeichnet sich ab, dass Laschet auf einen Großteil der Stimmen der Delegierten aus Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein hoffen darf. Auch aus den ostdeutschen Landesverbänden und Teilen des Wirtschaftsflügels – sie wurden bisher mehrheitlich eher Merz zugeschlagen – erfährt Laschet Loyalitätserklärungen. Am Mittwoch hatten sich Fraktionschefs aus fünf Ländern für den NRW-Ministerpräsidenten ausgesprochen. Die Entscheidung dürfte in einem zweiten Wahlgang fallen.

Das Verfahren des CDU-Parteitags Offiziell beginnt der Online-Parteitag mit 1001 Delegierten am frühen Freitagabend (18.00 Uhr). Dann sind unter anderem Reden von Kramp-Karrenbauer und Ziemiak sowie Grußworte von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), CSU-Chef Markus Söder und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geplant. Die Wahl des neuen Parteichefs ist für Samstagvormittag vorgesehen. Die CDU will als erste Partei in Deutschland ihren Vorsitzenden online wählen. Um die „digitale Vorauswahl“ rechtssicher zu machen, schließt sich nach Samstag eine Briefwahl an. Deren Ergebnis soll am 22. Januar feststehen und verkündet werden. ...

Merz stößt Diskussion über „Neidsteuer“ an

Friedrich Merz löste am Donnerstag auf Twitter eine Debatte über eine stärkere Belastung hoher Vermögen aus. „Einerseits hat der Finanzminister genug Geld für alle Projekte, andererseits will er eine neue #Neidsteuer auf höhere Einkommen. Das passt nicht zusammen“, schrieb der Kandidat für den Parteivorsitz in der Nacht zum Donnerstag auf Twitter und verwies auf die ZDF-Talkshow „Markus Lanz“, in der er am Mittwochabend zu Gast gewesen war. „Nach Corona müssen wir Kassensturz machen, aber die Steuer- und Abgabenbelastung ist bereits sehr hoch.“

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte sich im Herbst angesichts neuer Milliardenhilfen zur Abfederung der Corona-Krise in der Wirtschaft für Steuererhöhungen für Topverdiener ausgesprochen – allerdings erst, wenn die Pandemie überstanden ist.

Der Hashtag #Neidsteuer führte am Donnerstag stundenlang die Twitter-Trends in Deutschland an. Nutzer @RalfRisch etwa kommentierte eine stärkere Belastung für Topverdiener an Merz gewandt so: „Sie als zukünftiger Kanzler können dem Einhalt gebieten!“ Nutzerin @Freihei89070736 hingegen schrieb: „Wieso Neidsteuer? Die Lasten fair auf alle Schultern verteilen, das wäre das Motto der Stunde!“