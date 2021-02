Tampa (dpa) - US-Präsident Joe Biden hat vor dem Super Bowl zum Gedenken an die Opfer von Covid-19 aufgerufen.

«Lasst uns an alle diejenigen erinnern, die wir verloren haben», sagte Biden in einer aufgezeichneten Videobotschaft vor dem Finale der National Football League in Tampa (Florida). Er rief die Amerikaner außerdem dazu auf, sich impfen zu lassen.

In den USA sind laut der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore bereits mehr als 460.000 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben. In absoluten Zahlen sind dies mehr als in jedem anderen Land der Welt.

