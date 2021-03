Amerikas grüne Wende unter Biden

Joe Biden wollte keine Zeit verlieren. Gleich an seinem ersten Arbeitstag im Oval Office unterzeichnete er 17 Erlasse, mit denen er die schlimmsten Fehler der Trump-Präsidentschaft schnell wollte vergessen machen. Vorschriften und Dekrete mit Blick auf die Eindämmung der Corona-Pandemie waren ebenso darunter wie die Rückkehr zur Weltgesundheitsorganisation (WHO) und zum Pariser Klimaabkommen. „Wir werden den Klimawandel auf eine Art und Weise bekämpfen, wie wir es bisher nicht getan haben“, versprach Biden, kurz bevor er die Durchführungsverordnungen unterzeichnete.

Nach dem formell 30 Tage andauernden Prozess sind die USA seit dem 19. Februar nun wieder offiziell dabei im internationalen Bemühen, die Erderwärmung einzudämmen. Beinahe trotzig hatte Donald Trump den 2015 geschmiedeten Weltklimavertrag abgelehnt, er ignorierte die Dringlichkeit der wachsenden Krise, häufig leugnete er sie. Es hatte zeitweise den Anschein als würde er es genießen, die internationale Klimapolitik zu untergraben und zu schwächen. Vorschriften zur Einschränkung von Treibhausgasemissionen aus Schornsteinen, Auspuffrohren, Methanlecks, aus Öl- und Gasquellen sowie Energieeffizienz-Standards für Geräte und Gebäude – systematisch nahm Trump beinahe jede wichtige Regelung zurück, mit denen die Obama-Regierung versucht hatte, den Treibhausgas-Ausstoß der USA zu reduzieren. Millionen Hektar öffentliches Land wurden an die Öl-, Gas- und Kohleindustrie abgetreten.

Trumps Entscheidungen auf dem Prüfstand

Schon im Wahlkampf hatte Biden mit einem umfangreichen Klimaplan geworben, mit Ideen, die als Energie- und Naturschutzwende wahrgenommen werden durften. Kurz nach seiner Inauguration am 20. Januar wies der 46. US-Präsident diverse Bundesbehörden an, alle Entscheidungen der Trump-Administration der letzten vier Jahre zu überprüfen, „die schädlich für die öffentliche Gesundheit, schädlich für die Umwelt, nicht durch die beste verfügbare Wissenschaft gestützt oder anderweitig nicht im nationalen Interesse waren“. Mehr als 100 Umweltvorschriften hatte Bidens Vorgänger geschwächt oder gänzlich kassiert. Michael Oppenheimer, Professor für Geowissenschaften und internationale Angelegenheiten an der Princeton University, gab gegenüber der New York Times zu bedenken, dass das Umkehren und Ersetzen dieser Maßnahmen Zeit brauchen werde. „Wir haben gerade vier Jahre verloren“, sagte er und forderte, dass die neuen Regeln „stärker sein müssen als die bisherigen, sonst wird die von der Trump-Administration verlorene Zeit nicht wiedergewonnen“.

Das Profil der nun beginnenden US-Klimapolitik zu schärfen, Amerikas Glaubwürdigkeit und Führungsposition in der Klimafrage wiederherzustellen, wird die Aufgabe John Kerrys sein. Der ehemalige Außenminister, der schon am Zustandekommen des Pariser Abkommens mitgewirkt hat, wurde von Biden zum Sonderbeauftragten für Klimafragen auf internationaler Ebene berufen und gehört fortan dem nationalen Sicherheitsrat an. Die zweite Schlüsselposition in der Biden-Administration wurde mit Gina McCarthy besetzt; ihre Aufgabe wird innenpolitischer Natur sein. In der Amtszeit Obamas war sie Chefin der US-Umweltschutzbehörde E.P.A. (Environmental Protection Agency) und hatte konkrete Regeln entworfen, die darauf abzielten, die Treibhausgase von Fahrzeugen, Kraftwerken, Öl- und Gasbetrieben drastisch zu reduzieren. Es ist davon auszugehen, dass sie an eben diesen Hebeln erneut ansetzt, um die US-Klimaziele zu erfüllen. Mit dem Wissen, dass Trump stets bemüht war, Klimaschutz mit dem Niedergang der heimischen Wirtschaft gleichzusetzen, sagte sie vergangene Woche, dass Amerika eine sichere und gesunde Zukunft brauche, und dass die Biden-Regierung keine Gemeinde und keinen Arbeiter bei dem neu eingeschlagenen Weg zurücklassen werde.

Initiative „America Is All In“

Weltpolitisch hat sich einiges getan, seitdem Trump das Pariser Abkommen 2017 aufgekündigt hatte. Viele Staaten haben ihre Ambitionen mittlerweile angepasst: Nicht nur die EU peilt an, ihre Treibhausgasemissionen bis 2050 auf null zu reduzieren, sogar China als weltweit größter CO2-Emittent sagte zu, dies vor 2060 zu erreichen. All das, was hingegen die USA in der jüngeren Vergangenheit beizutragen hatten, war der Initiative „We Are Still In“ zu verdanken, einem Zusammenschluss von Bundesstaaten, Städten und Unternehmen, deren Vertreter mit Beobachterstatus sogar an den Weltklimakonferenzen hatte teilnehmen dürfen. – Neben der offiziellen US-Delegation.

Unter dem neuen Namen „America Is All In“ will die Initiative die neue Regierung unterstützen und zwischen Bundesebene und Bundesstaaten koordinieren.

Kurz nach seiner Amtseinführung leitete Joe Biden die Rückkehr in das Klimaabkommen von Paris ein. Die USA waren Anfang November offiziell ausgeschieden - ein Jahr nachdem Trumps Regierung den Austritt aus dem historischen Abkommen erklärt hatte. Nun sollen die USA nach Angaben der UN ab dem 19. Februar wieder Teil des Vertrags werden. Biden will Amerika eigenen Aussagen zufolge zu einer führenden Nation beim Kampf gegen die Erderwärmung machen. Foto: /dpa/AP | Evan Vucci

Zwei Billionen Dollar veranschlagte Biden für die kommenden vier Jahre, um ebenfalls die Weichen für ein kli­ma­neu­tra­les Amerika im Jahr 2050 zu stellen. Auf dem Weg dahin will er bis 2035 die Emissionen des Stromsektors eliminiert haben. Als wolle er es Signal verstanden wissen, hob er Ende Januar direkt die Baugenehmigung für die Keystone-XL-Pipeline auf, die kohlenstoffreiches Öl aus den kanadischen Ölsanden an die Golfküste transportiert hätte. In seinen Ankündigungen konzentrierte er sich weiterhin auf die wirtschaftlichen und gesundheitlichen Vorteile sowie die Schaffung neuer Industrien und Arbeitsplätze. Schuldig blieb er gleichwohl eine Aussage dazu, wie er sich von den fossilen Energieträgern verabschieden möchte. Tatsächlich sind die Emissionen in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren zurückgegangen, vor allem, weil die Energieversorger alte Kohlekraftwerke zugunsten von Erdgas, Wind- und Sonnenenergie stillgelegt haben. Dennoch bezog das Land im vergangenen Jahr 80 Prozent seiner gesamten Energie aus fossilen Brennstoffen, ein unhaltbares Niveau, wenn die schlimmsten Folgen der Erwärmung vermieden werden sollen.

Öl- und Gasexporte

Zwar hatte die Obama-Regierung bereits den Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben – koppelte die Energiesicherheit aber vor allem an Erdgas. Auf dem Weg der Klimaneutralität allerdings verbietet es sich im Grunde, in solche Brücken-Technologien weiterhin zu investieren. Der Weg muss ein anderer sein, wie eine Princeton-Studie vorrechnet: Will Biden sein Ziel erreichen, die Emissionen des Energiesektors bis 2035 auf null zu senken, braucht es eine Verdopplung des jährlichen Ausbaus bei Wind- und Solarenergie, einen enormen Zuwachs elektrobetriebener Fahrzeuge nebst einer Infrastruktur von Ladestationen, die diese versorgen, zunehmend Häuser, die mit elektrischen Wärmepumpen anstelle von Öl und Gas beheizt werden, und eine Kapazitätserweiterung des Stromnetzes, um all die saubere Energie zu transportieren.

Bleibt noch die Frage der Exportquoten. Denn neben allen Bemühungen hinsichtlich der eigenen Versorgung wird Bidens Klimaschutzplan erst effektiv, wenn es gelingt, auch die Fördermenge von Gas und Öl sowie deren Export einzuschränken. Dem Klima ist wenig geholfen, wenn die USA im Inland zunehmend auf saubere Energie setzen, den Öl- und Gasunternehmen aber weiterhin gestatten, enorme Mengen fossiler Energieträger zu fördern und in alle Welt zu verschiffen.

Andere große Volkswirtschaften werden die Regierung Biden genau beobachten, um zu sehen, welche konkreten politischen Schritte der neue Präsident vor dem Weltklimagipfel, der im November in Glasgow stattfindet, ausarbeitet. Zwar ersetzen dessen Signale das Handeln nicht – oftmals aber gehen sie diesem voraus. Insofern darf all das, was Biden seit dem vergangenen Jahr, vor allem aber seit dem Beginn seiner Amtszeit, gesagt und getan hat, als hoffnungsvolle Episode der US-Klimapolitik gewertet werden.

