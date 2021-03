Mit Professor Friso Wielenga, Direktor des Zentrums für Niederlande-Studien in Münster, sprach unser Redaktionsmitglied Claudia Kramer-Santel.

Was ist das Erfolgsrezept von Mark Rutte, der trotz Skandalen wohl vor einer vierten Amtszeit steht?

Wielenga: Er ist ein gewiefter Politiker, dem es geschickt gelingt, Fehler von sich abprallen zu lassen. Das Image „Teflon-Mark“ trifft in gewisser Weise zu. Er wirkt aber auch sehr volksnah und zugänglich, fährt oft mit dem Fahrrad ins Büro. Als er im Januar wegen des Rücktritts seines Kabinetts zu König Willem-Alexander radelte, gab es viele Fotos von ihm, wie er sein Fahrrad an der Treppe des Königspalastes abstellte. Da die Parteienlandschaftzersplittert ist, ist großes Geschick gefragt, nun eine neue Regierung zu bilden. In der zersplitterten politischen Landschaft gibt es verschiedene Möglichkeiten. Denkbar ist eine Regierung aus VVD, D66 und CDA, aber sie hätte nur eine Mehrheitvon zwei Sitzen im Parlament und keine Mehrheit im Senat. Wahrscheinlicher ist eine Vierparteien-Koalition und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie stabil das neue Kabinett wird, bleibt abzuwarten. Es liegen mehrere schwierigen Themen auf dem Tisch. .Rutte hat gezeigt, er kann mit fast allen pragmatisch zusammenarbeiten, aber eine Garantie für politische Stabilität in den nächsten Jahren ist das noch nicht.

Zuwächse für die linksliberale D66, weniger Stimmen für den Rechtspopulisten Wilders. Zufall oder ein politischer Trend?

Wielenga: Viele Wählerinnen und Wähler von links von den Grünen und der sozialdemokratischen PvdA sind zu D66 gewechselt. Ein neuer Slogan und die neue Spitzenkandidatin Sigrid Kaag haben überzeugt.Die Liberalen in Deutschland dürften mit Neid diesen Erfolg registrieren, so viele Linke an sich zu binden. Noch eifersüchtiger wird die FDP sein, weil die beiden liberalen Parteien VVD en D66 zusammen knapp 37 Prozent der Stimmen bekommenhaben. Geert Wilders hat verloren, weil Mark Rutte ihn erfolgreich als politisch unzuverlässig gebrandmarkt hat. Doch andere populistische Parteien haben ja leider zugelegt, z.B. die Corona-Verneiner von Forum voor Demokratie, die 5 Prozent der Stimmen bekamen.

Die massenhafte Briefwahl wegen der Coronagefahr hat nicht gut funktioniert...

Wielenga: Für viele Ältere, die in den Niederlanden zum ersten Mal per Brief gewählt haben, war es zu kompliziert. Man muss lernen, dass man sie vorher sehr, sehr gut erklären muss.

Rutte gehört zu den sogenannten sparsamen Vier der EU. Müssen sich Berlin und Brüssel auf neue Sparvorschläge einstellen?

Wielenga: Man muss wissen, dass Ruttes potenzieller Koalitionspartner D66 sehr proeuropäisch ist, für mehr Integration plädiert und nicht eine pragmatische Haltung zur EU wie Rutte pflegt. Wenner mit D66 eine Regierung bildet, und das ist eigentlich gesetzt, werden es weitere große Sparvorstöße in so einer Koalition schwer haben.