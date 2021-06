Russland setzt Impfstoff Sputnik V auch als politisches Instrument ein

Es war weltweit eine handfeste Überraschung, als Russland im vergangenen Sommer den Impfstoff „Sputnik V“ gegen das Coronavirus auf den Markt brachte – vor anderen Ländern und noch bevor alle Tests abgeschlossen waren. Doch historisch gesehen ist der Vorstoß kein Novum. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte sich das Land weltweit einen hervorragenden Ruf als Impfstoffproduzent erobert, um ansteckende Krankheiten in den Griff zu bekommen.

Große Erfolge gab es beispielsweise in den 50er- und 60er-Jahren bei der Bekämpfung der Kinderlähmung – in Kooperation mit den USA. Dem aus der damaligen UdSSR stammenden Forscher Albert Sabin gelang es an der University of Cincinnati, einen Lebendimpfstoff aus abgeschwächten Polio-Viren zu entwickeln. Der Vorteil: Sabins Impfstoff konnte auf Zuckerwürfel geträufelt und geschluckt werden; die Schwelle für die Impfung war also viel niedriger als die vergleichbarer Vakzine aus den USA. Um die Wirksamkeit zu belegen, ging Sabin in die damalige UdSSR, die Heimat seiner Eltern. Hier gab es in der Folge schon 1958 Massenimpfungen – der Westen zog erst später nach. Ein riesiger Erfolg – gerade in der Phase des Kalten Kriegs.

Daran will Moskau nach einer Phase des Abschwungs nun offenbar anknüpfen. Denn bislang hat Russland vor allem versucht, mit „bösen“ Aktionen wie militärischem Vorpreschen (Ostukraine) oder Einmischungen in ausländische Wahlkämpfe (USA) seinen Einfluss geltend zu machen. Nun setzt es auf eine Rolle als weltweiter Helfer in der Not.

Exportstopp von US-Impfstoffen

Dabei nutzte dem Land ein Exportstopp von US-Impfstoffen, den Donald Trump eingeführt hatte. Deshalb haben die USA bislang kaum eine Rolle gespielt, die Corona-Impfungen weltweit voranzubringen. Moskau dagegen bietet nun auch an, Unicef Impfstoff zu liefern. Das UN-Kinderhilfswerk soll 220 Millionen Dosen „Sputnik V“ erhalten. So will Moskau – aber auch China, dessen Impfstoffe gerade von der WHO genehmigt wurden – in die Lücke springen, die die USA hinterlassen haben.

Auch der Name „Sputnik V“ ist Programm: Moskau sendete 1957 den ersten Satelliten ins All – und löste damit im Westen den sogenannten „Sputnik-Schock“ aus. Russland wird damit für lange Zeit führende Weltraumnation. Und das „V“ im Impfstoffnamen für „Victory“, zu Deutsch Sieg. Moskau setzt auf einen Sputnik-Moment wie damals.

Eine neue Lieferung von ca. 470 000 Dosen des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V wird aus einem Flugzeug der argentinischen Fluggesellschaft Aerolineas Argentinas entladen. Foto: dpa

Doch dass der Impfstoff so früh auf den Markt gekommen war, nährt auch so manchen Zweifel. Ist der Impfstoff wirklich gut? Die medizinische Fachzeitschrift „The Lancet“ bescheinigt „Sputnik V“ in der Tat eine hohe Wirksamkeit. Doch laut der slowakischen Arzneimittelbehörde unterscheidet sich der Impfstoff, der dem Land geliefert wurde, von dem, den „The Lancet“ bewertet hatte. Auch die brasilianische Gesund­heitsbehörde Anvisa hat laut „Ärzteblatt“ inzwischen erhebliche Zweifel an den Produkteigenschaften von „Sputnik V“ angemeldet. Im Rahmen der Zulassungsuntersuchungen wurde festgestellt, dass der Vektor Ad5 nicht inaktiviert gewesen und damit wie ein lebendes Virus vermehrungsfähig war.

Die Europäische Union zeigt dem russischen und chinesischen Impfstoff noch die kalte Schulter. Derzeit prüft die EU-Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung. Wegen fehlender Daten werde frühestens im September mit einer Entscheidung der Behörden über die Zulassung von „Sputnik V“ gerechnet, hieß es ge­rade. Doch der russische Impfstoff gelangt trotzdem in die Region – Geopolitik mit der Spritze, lautet das Motto. Da sind zum einen Länder an der Peripherie der EU, die zwischen den beiden „Welten“ des Westens und des alten Ostens pendeln. Ein Beispiel ist Ungarn, wo Ministerpräsident Orban ohnehin gerne einen Kontrapunkt zu Brüssel setzt. Auch in der Slowakei wurde gerade der Einsatz von „Sputnik V“ beschlossen. Serbien wird ebenfalls mit Impfstoff aus Moskau und China versorgt.

Das soll zeigen: Wir aus Moskau sorgen besser für euch als Brüssel! Es überrascht, dass auch inmitten Italiens, in San Marino, die gesamte Bevölkerung mit „Sputnik V“ geimpft wurde. Sogar Touristen werden zur Impfung eingeladen. Hier ist der gewünschte Effekt: kleine Lieferung, große Wirkung. Mit ein paar Tausend Impfdosen kann man die EU empfindlich treffen. Darüber hinaus liefert Moskau gerne an „Paria“ der westlichen Weltgemeinschaft: Türkei, Iran, Venezuela etc.

Genehmigungsprobleme

Auch in Deutschland gibt es Freunde einer Zulassung: ­Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert eine rasche Entscheidung. „Der Impfmotor darf nicht stottern. Vor allem das Verfahren um ‚Sputnik V‘ muss beschleunigt werden“, sagte der CSU-Chef gerade. Und: „Es darf nicht aus rein ideologischen Gründen getrödelt werden.“ Bayern hat eine Kaufoption über 2,5 Millionen „Sputnik V“-Dosen.

Dabei soll es bayerischen Plänen zufolge sogar „Sputnik V“ „Made in Germany“ geben. R-Pharm im bayerischen Illertissen soll es produzieren. Doch dort kämpft man mit Genehmigungsproblemen. Auch Jens Spahn erklärte, dass er mit Russland bilateral bezüglich des Covid-19-Impfstoffs ver­handeln möchte.

Doch die Hoffnung auf schnelle Hilfe weicht massiver Ernüchterung, meldete jetzt das Handelsblatt. Denn nur acht Prozent der bestellten Impfdosen des vom Moskauer Ga­maleja-Zentrum für Epidemiologie und Mikrobiologie entwickelten Corona-Vakzins wurden ins Ausland geliefert, rechnet auch die russische Ausgabe des Wirtschaftsmagazins „Forbes“ vor. Man spricht hinter vorgehaltener Hand von massiven Problemen bei der Produktions­kapazität. Zu den Exportengpässen kommen nun massive Imageprobleme: In der Slowakei und Brasilien kam es zu Skandalen nach „Sputnik“-Lieferungen. Die Ware habe nicht den zertifizierten Deklarationen entsprochen. Brasilien will gar die Einfuhr verbieten. Moskau ist empört und kündigte als Retourkutsche eine Verleumdungsklage gegen die brasilianische Aufsichtsbehörde Anvisa an.

Hinzu kommt: Nur elf Prozent der russischen Bevölkerung sind einmal geimpft, rund zehn Prozent nach Angaben des Gamaleja-Instituts vollständig. Das selbst gesteckte Ziel, bis zum Herbst eine Herdenimmunität zu erreichen, wird so immer unrealistischer. Sogar Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin hat ein zu langsames Tempo bei den Impfungen gegen das Coronavirus eingeräumt. Er sprach von „Schande“. Das glanzvolle neue Image, das Russland nicht mehr als lüsterne Supermacht, sondern als Retter in der Pandemie zeigen soll, erhält so auch in den eigenen Reihen Risse.