PKW Leasing – was Sie wissen müssen

PKW Leasing: attraktiv und flexibel

Während man bei der Finanzierung eines Neu- oder Gebrauchtwagens immer für eine bestimmte Laufzeit an ein und dasselbe Fahrzeug gebunden ist, gestaltet sich Auto-Leasing dagegen schon flexibler. Und das ist auch ein Grund, warum viele Familien und Alleinstehende PKW Leasing gerne in Anspruch nehmen. Sie kommen so nicht nur in den Genuss unterschiedlichster Automodelle, Sie haben durch Leasing außerdem die Möglichkeit, immer die neueste Version zu fahren, die gerade auf dem Markt verfügbar ist. Relativ niedrige Raten ermöglichen Ihnen zusätzlichen Spielraum was die Finanzen betrifft. Besonders attraktiv am PKW Leasing ist auch, dass man lediglich für die Nutzung des Fahrzeugs aufkommt und der unvermeidbare Wertverlust einen selbst nicht betrifft. Ist die Leasing-Laufzeit vorbei, können Sie sich ganz bequem für ein neues Modell entscheiden. Und das Beste: Reparaturen fallen ganz oft unter Garantie, da es sich bei den Leasing-Wagen in den meisten Fällen um recht neue Autos handelt.

Fahrzeug Leasing: welche Variante kommt infrage?

Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Leasing-Varianten, nämlich das Restwertleasing und das Kilometerleasing. Aber was ist was?

Kilometerleasing

Bei diesem Leasingmodell wird bei Vertragsabschluss eine bestimmte Kilometerleistung festgelegt, die der Kunde bzw. der Leasingnehmer während der Laufzeit fährt. Alles, was darüber liegt, muss nachgezahlt werden. Und alles was weniger gefahren wurde, muss vom Vertragspartner selbstverständlich erstattet werden. In der Regel wird zudem auch ein bestimmter Spielraum an Kilometern gewährt, der durchschnittlich bis zu 2.500 Kilometer betragen kann. Das Kilometerleasing ist für diejenigen geeignet, die schon vorher abschätzen möchten, welche Kosten beim PKW Leasing auf sie zukommen. Das sieht beim Restwertleasing schon etwas anders aus.

Restwertleasing

Bei diesem Leasing-Modell sind nicht die gefahrenen Kilometer von Bedeutung, sondern der Wert, den das Fahrzeug nach Laufzeitende noch hat. Dieser Wert wird von einem Gutachter geschätzt. Ist der Fahrzeugwert deutlich höher als vorher im Vertrag festgelegt, bekommt der Leasingnehmer die Differenz erstattet. Liegt der Wert des Autos allerdings unter dem vereinbarten Wert, wird eine Nachzahlung fällig. Und Letzteres kommt gar nicht so selten vor. Daher ist Restwertleasing auch eher die unsichere Variante, was die Kosten betrifft. Diese können von etlichen Faktoren beeinflusst werden, die vorher nicht absehbar waren. Dazu zählen unter anderem Unfallschäden, politische Entscheidungen wie beispielsweise Fahrverbote, die Nachfrage für das Fahrzeug oder für den Hersteller am Markt usw.

Tipps für erfolgreiches PKW Leasing

Wer von Beginn an wissen möchte, welche Kosten in etwa auf ihn zukommen, dem raten wir zum Kilometerleasing. Es gibt jedoch noch einige Punkte, die man beachten sollte, bevor man den Wagen zurückgibt. So zum Beispiel können bei frühzeitiger Vorbereitung der Rückgabe mögliche Mängel behoben und ausgebessert werden. Auch eine professionelle Fahrzeugreinigung kann helfen, das Auto in top Zustand wieder abzugeben. Nehmen Sie außerdem immer jemanden mit, wenn Sie das Auto an den Leasing-Händler zurückgeben. Bei Unstimmigkeiten oder drohenden Streitigkeiten ist es generell besser, einen Zeugen dabei zu haben. Lassen Sie das Fahrzeug vor der Leasing-Rückgabe von einem Gutachter bewerten und eventuelle Schäden oder Macken schriftlich festhalten. Gerade bei PKW Leasing mit Restwert kann ein separat angefertigtes Gutachten hilfreich sein. Lesen Sie zudem schon vor Vertragsunterzeichnung die Papiere und Dokumente genau durch. Nur so lässt sich schon im Voraus verhindern, dass es später zu Streitigkeiten mit dem Vertragspartner kommt oder man bei der Rückgabe eine böse Überraschung erlebt.