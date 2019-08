Ob für Fahranfänger, für eine veränderte Lebenssituation oder als Upgrade zum derzeitigen Fahrzeug – der Markt für Gebrauchtwagen hält einen gigantischen Markt bereit. Wer schon ein neuen Fahrzeugmodell im Auge hat und nach einem günstigen Angebot sucht, wird dabei gerade im Internet fündig. Doch, um am Ende tatsächlich den gewünschten Gebrauchtwagen zum Schnäppchenpreis zu kaufen, sollte man auf einige wichtige Faktoren beim Kauf eines Gebrauchtwagens achten. Um beim Kauf eines Gebrauchtwagens keinen teuren Fehler zu begehen, haben wir Ihnen im Folgenden einen Ratgeber zusammengestellt. So erhalten Sie hier drei nützliche Tipps, um einen günstigen Gebrauchtwagen zu finden.

Tipp 1: Markt für Gebrauchtwagen ausgiebig unter die Lupe nehmen

Vor allem im Internet ist der Markt für günstige Gebrauchtwagen sehr umfangreich, so dass sich nur mit dem nötigen Know-How und Fingerspitzengefühl bei der Verhandlung des Kaufpreises ein guter Deal abschließen lässt. Bei der Suche nach dem gewünschten Automodell sollte man gleich auf mehreren Plattformen starten und die Angebote miteinander vergleichen. Schnell ergibt sich eine Preisregion, in der sich der gewünschte Traumwagen befindet. Je nach Verkäufer-Standort lassen sich so gleich mehrere Besichtigungen durchführen. Wer sich ein gutes Bild vom Markt und den Preisen macht, hat bei der Verhandlung ein echtes Ass im Ärmel. Doch Vorsicht: Bei einem zu verlockenden Angebot steckt meistens auch ein Haken dahinter. Demnach sollte man bei sehr niedrigen Verkaufspreisen besser zweimal in der Anzeige hinsehen oder den Gebrauchtwagen bei der Besichtigung auf Herz und Nieren testen.

Tipp 2: Einen Unfallwagen erkennen

Besonders Unfallwagen sind zu einem sehr günstigen Preis zu haben. Dabei müssen Unfallwagen in einer seriösen Anzeige auch dementsprechend gekennzeichnet werden. In den meisten Fällen lässt sich ein Unfallwagen nicht sofort erkennen . Händler versuchen immer wieder Unfallfahrzeuge als gewöhnliche Gebrauchtwagen zu verkaufen und einen früheren Schaden zu vertuschen. Denn Unfallfahrzeuge haben in der Regel einen erheblichen Wertverlust, ganz egal wie gute die Reparatur aussieht. Demnach sollte man das Fahrzeug auf Lackdichte und Spaltmaße überprüfen, um einen Unfallwagen einfacher zu erkennen.

Tipp 3: Ausgelaufene Leasingverträge und Reimporte

Um bei einem Autokauf viel Geld zu sparen, kann es sich auch lohnen auf einen günstigen Gebrauchtwagen aus einem abgelaufenen Leasingvertrag zu setzen. Hierbei handelt es sich meistens um fast neuwertige Fahrzeuge mit einer Laufleistung von unter 30.000 Kilometern. Im Vergleich zum Neuwagen gelingt es bei einem geleasten Fahrzeug Ersparnisse von bis zu 33 Prozent zu erzielen.

Auch bei Reimporten aus dem Ausland können sich wahre Schnäppchen ergeben. Reimporte sind Fahrzeuge aus dem Ausland, die vom ausländischen Markt wieder in den deutschen Automarkt eingeführt werden. So lassen sich neuwertige Fahrzeuge zu einem sehr günstigen Preis finden. Auch hier lohnt sich ein Blick ins Internet, um den Markt für Leasingfahrzeuge und Reimporte zu filtern.