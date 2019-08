So präsentiert sich der Mercedes-AMG A 45 auf der Strecke

Berlin (dpa-infocom) - Die Mercedes A-Klasse lässt die Muskeln spielen. Hat sich der kleinste Mercedes mit seinem Bediensystem MB UX, dem großen Bildschirm und der Sprachsteuerung bislang vor allem als Hightechsammlung auf Rädern einen Namen gemacht, wird er jetzt auch noch zum Spitzensportler.

Denn nach dem Mercedes-AMG A 35 bringt die schnelle Truppe aus Affalterbach im Herbst den A45 in Stellung: Bis zu 310 kW/421 PS katapultieren den Kompakten aus der Golf-Klasse und lassen ihn mit waschechten Sportwagen wie den Porsche 911 in einer Liga fahren. Allerdings dürfte das auch für den Preis gelten. Den will Mercedes zwar noch nicht verraten, doch unter 60.000 Euro wird das neue Top-Modell kaum zu haben sein.

Stärkster Vierzylinder am Markt

Als Gegenleistung gibt es jedoch Kraft pur. Denn wo der AMG 35 noch vergleichsweise lahm und zahm auftritt, drängt sich der 45er in die erste Reihe. Und die Dynamik ist ihm auch anzusehen: Die Motorhaube hat Powerdomes, wie man sie vom C63 kennt, scharf wie Rasiermesser sind überall Spoiler und Luftleitblech montiert, und der Stern prangt im gleichen Panamericana-Grill wie beim Supersportwagen AMG GT.

Doch die A-Klasse ist kein Aufschneider, sondern hat es tatsächlich faustdick unter der Haube. Wo bislang bei den 225 kW/306 PS des A35 Schluss war und das Grundmodell gar mit 70 kW/95 PS auskommen muss, gibt es nun im A45 schon 285 kW/387 PS und im neu eingeführten A45s sogar 310 kW/421 PS. Das macht den von jeweils einem Mitarbeiter per Hand montierten Motor zum stärksten Vierzylinder, der weltweit in Serie produziert wird. Entsprechend imposant sind die Fahrleistungen. Mit maximal 500 Nm beschleunigt der A45s in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und hängt damit sogar einen Porsche 911 ab. Und wer den rechten Fuß stehen lässt, muss sich zwar trotzdem wieder vom Porsche einholen lassen, stürmt dafür aber bis zu 270 km/h den allermeisten anderen Kompakten davon.

Unterschiedliche Fahrprofile auf Knopfdruck

In der Praxis hat der A45 gleich mehrere Gesichter. Während er im Komfortmodus tatsächlich noch so komfortabel ist, dass man damit die Kinder zur Schule fahren kann, wird er mit einem Dreh am schmucken Fahrprofilregler im Lenkrad zu einem Supersportwagen. Spätestens in der Stellung «Sport+» oder «Race» lässt die A-Klasse alle Zurückhaltung weichen. Die neue Doppelkupplung schaltet ihre acht Gänge mit brachialer Härte und dreht bis kurz vor den Begrenzer, das Fahrwerk fängt an zu vibrieren. Dennoch hält sich das ESP merklich zurück und erlaubt ein paar lustvolle Schlenker. Spätestens dann weiß man auch, warum das Lenkrad mehr Grip hat und die serienmäßigen Sportsitze deutlicher tiefer ausgeschnitten sind. Und wer eben noch über die eingebauten Wellness-Programme geschmunzelt hat, freut sich plötzlich über einen Cooldown für den Körper.

Zwar ist die gewaltige Kraft nicht zuletzt dank des Allradantriebs und einer fein zwischen Verantwortung und Vergnügen ausbalancierten Elektronik gut zu beherrschen. Doch weil es Mercedes Profis wie Laien gleichermaßen recht machen will, haben die Schwaben für beide Lager ein elektronisches Gimmick programmiert. Für Routiniers gibt es einen speziellen Drift-Mode, in dem man den Kompakten auch quer um die Kurven treiben kann. Und für alle, die es erst werden wollen, hat Mercedes eine spezielle Trainings-App entwickelt, mit der man auf einer Rennstrecke Runde für Runde schneller wird.

Fazit: Der Asterix der A-Klasse

Als A45 ist die A-Klasse so etwas wie die automobile Entsprechung zu Asterix, dem Gallier, nach einem Schluck Zaubertrank. Denn man darf sich vom kleinen Format nicht täuschen lassen. Mit dem stärksten Vierzylinder der Welt und einem extrem dynamischen Setup ist das kein Kompakter, der sich nur aufbläst. Sondern der A45 ist ein etwas klein geratener Supersportwagen, der mit den Großen auf Augenhöhe fährt.

Datenblatt: Mercedes-AMG A45S

Motor und Antrieb Vierzylinder-Turbo-Benzindirekteinspritzer Hubraum: 1991 ccm Max. Leistung: 319 kW/421 PS bei 6750 U/min Max. Drehmoment: 500 Nm bei 500 - 5250 U/min Antrieb: Allradantrieb Getriebe: Achtgang-Doppelkupplung

Maße und Gewichte Länge: 4445 mm Breite: 1850 mm Höhe: 1412 mm Radstand: 2729 mm Leergewicht: 1635 kg Zuladung: 465 kg Kofferraumvolumen: 370-1210 Liter

Fahrdaten Höchstgeschwindigkeit: 270 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 3,9 s Durchschnittsverbrauch: 8,3 Liter/100 km Reichweite: 610 km CO2-Emission: 189 g/km Kraftstoff: Super Schadstoffklasse: EU6dtemp Energieeffizienzklasse: E

Kosten Basispreis des Mercedes-AMG A35 AMG: 47.529 Euro Grundpreis des Mercedes-AMG A 45S: k.A. Typklassen: k.A. Kfz-Steuer: 228 Euro/Jahr

Wichtige Serienausstattung Sicherheit: Sieben Airbags, LED-Scheinwerfer, Allradantrieb Komfort: Klimaautomatik, Zentralverriegelung, Sportsitze, MB UX-Beneinsystem Spritspartechnik: Start-Stopp-Automatik

Alle Daten laut Hersteller, GDV, Schwacke