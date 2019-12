1. Tipp: Angemessene und vorausschauende Fahrweise

Die winterlichen Straßenverhältnisse stellen für viele Autofahrer eine große Herausforderung dar. Bei Schnee, Eis und Glätte kommt es vermehrt zu Unfällen, da die Risiken häufig unterschätzt werden. Es ist wichtig, das Fahrverhalten dem Wetter anzupassen, die Geschwindigkeit deutlich zu verringern und ausreichend Abstand zum Vordermann zu halten. Die Bremswege sind bei winterlichen Straßenverhältnissen deutlich länger. Autofahrer sollten vor allem morgens auf dem Weg zur Arbeit viel mehr Zeit einplanen, um Stress, Hektik und schlimmstenfalls Unfälle zu vermeiden. Wer allgemein ruhig und entspannt unterwegs ist, handelt gewöhnlich auch in schwierigen Situationen besonnener.

2. Tipp: Winterreifen aufziehen

Hierzulande gilt die situative Winterreifenpflicht. Dies bedeutet, dass bei winterlichen Straßenverhältnissen Winterreifen montiert sein müssen. Eine gute Orientierung bietet die alt bewährte Regel: O bis O. Das heißt, dass die Winterpneus von Oktober bis Ostern aufgezogen sein sollten. Dabei ist eine Profiltiefe von 4 mm empfehlenswert. Wer bei Schnee und Glätte mit den falschen Reifen unterwegs ist, riskiert nicht nur ein Bußgeld bei einer Kontrolle, sondern auch Unfälle. Der Bremsweg kann sich auf schneebedeckter Straße teilweise verdoppeln. Zudem riskieren Autofahrer, die mit falschen Reifen unterwegs sind, den Verlust des Versicherungsschutzes. Der Versicherer kann sich weigern, die bei einem Unfall entstehenden Kosten zu übernehmen. Wer neue Pneus benötigt, kann hochwertige Winterreifen bei Oponeo.de online bestellen. Die Auswahl an Markenpneus ist riesig.

3. Tipp: Fahrzeug checken

Es gibt am Auto neben den Reifen einige Bauteile, die vor dem Winter überprüft werden sollten. In der dunklen und kalten Jahreszeit ist es umso wichtiger, die Lichter am Auto zu kontrollieren. Sind sie defekt, ist ein Austausch unverzichtbar. Das Gleiche gilt für die Scheibenwischer. Ziehen sie Schlieren oder sind rissig, sollten sie erneuert werden, um stets für eine einwandfreie Sicht zu sorgen. Zudem ist es wichtig, dass ausreichend Frostschutzmittel im Kühlwasser und in der Scheibenwaschanlage und die Batterie funktionstüchtig ist. Bei gefrorener Flüssigkeit kann es zu einem Motorschaden kommen. Ein Starthilfekabel ist im Notfall sehr hilfreich, falls die Autobatterie streikt.

